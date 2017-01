Kinderbetreuun : Gemeinden funken SOS!

1 von 1 Foto: Vennenbernd 1 von 1

Die Betreuung von Kindern, insbesondere die von Kindern unter drei Jahren, stellt die Gemeinden im Amtsbereich Bad Oldesloe-Land immer mehr vor ein Problem. In Meddewade hatte Bürgermeisterin Marleen Wulf schon verkündet, dass die Gemeinde kein Geld für eine Erweiterung und die damit verbundenen Unterhaltungskosten des Kindergarten hat. Auch in den Einrichtungen in Lasbek und Pölitz werden die Plätze knapp. Deshalb wird auch nach einer zentralen Lösung gesucht.

Die Kommunen sind auf Unterstützung angewiesen. Darum hat sich jetzt im Amt Bad Oldesloe-Land eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit dem Thema befasst und nach entsprechenden Lösungen sucht. „Möglich wäre zum Beispiel, dass sich Gemeinden zusammen schließen“, so Verwaltungsleiter Steffen Mielczarek. Bei einer zentralen Betreuungsstelle käme nur Bad Oldesloe in Betracht. „Hier ist aber das Problem, ein geeignetes Grundstück zu finden“ , so Mielczarek. In Lasbek würde es hingegen noch bauliche Kapazitäten geben. „Das würde aber den nördlichen Gemeinden wegen der großen Entfernung nichts nutzen“, sagte der Verwaltungsleiter. So müsse weiter nach einer Lösung gesucht werden. Bei einem Gespräch mit dem Kreis wurde den Landgemeinden gesagt, dass es noch Förderprogramme für den Kita-Bau geben würde.

Konkrete Zahlen, wie viele Plätze in Kindergärten und Krippen in nächster Zeit gebraucht werden, gibt es nicht. „Eine Prognose, wie sich die Bevölkerung entwickeln wird, haben wir nicht“, so Mielczarek. Hinzu kommt, dass in einigen Gemeinden noch Baugebiete in Arbeit sind, so wie in Lasbek. Wie viele Familien mit Kindern dort hin ziehen, ist nicht kalkulierbar. Und auch bei der Lückenbebauung ist ungewiss, ob Familien mit Kindern in die Gemeinden kommen. In Meddewade scheint sich die Situation ein wenig zu entspannen. Zum einen werden in kommender Zeit weniger Krippenplätze benötigt als angenommen, zum anderen hatte eine Aktion schon einen Teilerfolg. Intensiv wurde nach Tagesmüttern gesucht. Dazu wurde an alle Haushalte eine Wurfsendung verteilt. „Eine Tagesmutter hat sich gefunden. Wir hoffen, dass sich noch eine zweite Tagesmutter meldet“, sagte Mielczarek.



