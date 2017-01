Beobachtungsgebiete : Geflügelpest bei Wildvögeln in Leezen ausgebrochen

1 von 1 Foto: dpa/Archiv 1 von 1

In der zum Kreis Segeberg gehörenden Gemeinde Leezen ist am Dienstag bei einem wildlebenden Vogel der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Um den Fundort wurde ein Gebiet mit einem Radius von drei Kilometern als Sperrbezirk und mit einem Radius von zehn Kilometern als Beobachtungsgebiet gemäß der Geflügelpestverordnung festgelegt.

Da Teile Stormarns in diesem Radius liegen hat der Kreis den gesamte Bereich der Gemeinden Travenbrück und Grabau zum Beobachtungsgebiet erklärt sowie einige Teil der Gemeinde Feldhorst und der Stadt Bad Oldesloe.

In Bad Oldesloe sind die Ortsteile Wolkenwehe, Schadehorn, Alt- und Neufresenburg, aber auch West IV und V betroffen. Die Gebietsgrenze orientiert sich an Straßen. Alles nördlich der L 226 aus Richtung Grabau ist betroffen, Dann geht es weiter längs der Lorentzenstraße zur L 83 (Segeberger Straße) und über die K74 und Neufresenburg nach Schadenhorn und Feldhorst. Im Ortsteil Rögen läuft die Linie parallel zur Kreisgrenze Segeberg um Niendeel herum und dann Richtung Westen. Wakendorf gehört nicht dazu, aber Sühlen als Ortsteil von Travenbrück.

In Beobachtungsgebieten muss Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer Abdeckung gehalten werden, die gegen Einträge geschützt ist. Wer Hühne, Gänse oder Enten hält, muss dies dem Kreis mitteilen. Hunde und Katzen dürfen in einem Beobachtungsgebieten nicht frei herumlaufen. Die Allgemeinverfügung über die Biosicherheitsmaßnahmen, kann auf der Internetseite des Kreises nachgelesen werden und enthält auch eine kartografische Darstellung.

Zur Geflügelpest hat das Land ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist werktags von 9 bis 17 Uhr besetzt und unter 0431-160/6666 erreichbar. Für weitere Rückfragen steht auch der Fachdienst Recht und Veterinärwesen des Kreises Stormarn unter der Telefonnummer (04531) 160 1324 zur Verfügung.

von Andreas Olbertz

erstellt am 04.Jan.2017 | 18:25 Uhr

