Bad Oldesloe : Geflittert wird auf Usedom

1 von 1 Foto: gusick 1 von 1

Sie gingen gemeinsam zur Schule und sind jetzt ein Ehepaar. Benjamin Heisch und Nele Hedke gaben sich Freitag auf dem Standesamt der Kreisstadt das Jawort. Kennengelernt hat sich das Paar in der Dahlmannschule in Bad Segeberg. Sie waren dann einige Zeit befreundet und seit 2013 sind sie ein Paar. Sie leben jetzt in Bad Oldesloe. Nach der standesamtlichen Trauung im Winter folgt im Sommer der zweite Teil der Hochzeit. Da werden sich der 22-jährige Fachinformatiker für Anlagentechnik und die ein Jahr jüngere angehende Bibliothekarin, die sich noch im Studium befindet, in einer freien Zeremonie den kirchlichen Segen mit auf den gemeinsamen Lebensweg geben lassen. Die Trauung feierte das Brautpaar mit der Hochzeitsgesellschaft im Restaurant auf Hof Viehbrook in Rendswühren. Zum Flittern geht es für ein Wochenende auf die Insel Usedom.