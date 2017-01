Bad Oldesloe : Gefahr aus dem Duschkopf

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Was gibt es schöneres als nach dem Sport verschwitzt unter die Dusche zu gehen und den Schweiß mit heißem Wasser und frisch duftendem Duschgel abzuspülen? Am Oldesloer Gymnasium ist das momentan „aus technischen Gründen“ nicht so einfach. Bei einer Routinekontrolle wurde an der TMS Legionellen-Alarm ausgelöst. An zwei der vier Turnhalle ist das Duschen deshalb verboten.

„Wir haben natürlich Prüfungen und Maßnahmen gegen Legionellen in allen öffentlichen Gebäuden“, betont Bauamtsleiter Thilo Scheuber. Im Rahmen einer solchen Prüfung waren am Gymnasium gefährliche Werte ermittelt worden. Salmonellen fühlen sich in warmem Wasser besonders wohl. Temperaturen über 60 Grad töten sie ab. „Solange das Wasser zirkuliert, können sie nicht entstehen“, erklärt Scheuber: „Wenn die Duschen zu wenig genutzt werden, kann das auch ein Grund sein.“ Es reiche schon aus, wenn die Enddusche seltener genutzt werden, wenn dann auch der Duschkopf nicht entsprechend ausgerüstet sei, könne es schnell zu Problemen kommen.

Die Suche nach den Ursachen hat ergeben, dass eine defekte Erdleitung, die Warmwasserverbindung zwischen zwei Hallen, schuld an der Verkeimung ist.

Die Bereinigung wird eine „größerer Maßnahme“. Aktuell werden die Bauarbeiten geplant und die voraussichtlichen Kosten ermittelt. Das Bauamt belässt es nicht dabei, nur das defekte Leitungsteil zu ersetzen. „Die Anlagen sind 20 bis 30 Jahre“, schätzt Bauamtsleiter Scheuber: „Da passen wir die technische Gebäudeausstattung gleich an.“ Das bedeutet im Klartext, dass Teile der Warmwasserbereitung und partiell auch Leitungen erneuert werden sollen.

Wann die Maßnahme in Angriff genommen wird und wie lange die Modernisierung dauert, stehe derzeit noch nicht fest. In der Zwischenzeit muss niemand vor sich hin muffeln. Thilo Scheuber betont: „Wenn jemand duschen möchte, dann kann er das auch.“ Er müsse halt nur in die Dusche einer der anderen Sporthallen wechseln.

In anderen städtischen Gebäuden gebe es zurzeit keinen Legionellenbefall.

Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen Krankheiten verursachen können – von grippeartigen Beschwerden bis zur tödlich endenden Lungenentzündung. Sie sind Umweltkeime, die in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Wasser sind. Bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad vermehren sie sich gut. Oberhalb von 60 °C werden sie abgetötet. Zwei bis zehn Tage nach Kontakt mit dem Erreger können sich erste Anzeichen der Legionärskrankheit zeigen. Dabei handelt es sich um eine schwere Lungenentzündung mit Brust-, Kopf- und Halsschmerzen sowie hohem Fieber. Bei ungefähr jedem zehnten Betroffenen kann sie tödlich verlaufen. Quelle: Infektionsschutz.de

von Andreas Olbertz

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:00 Uhr