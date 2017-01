Bad Oldesloe : Fußgänger angefahren

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Dienstagabend kam es an der Einmündung Ratzeburger Straße/ Sehmsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, wobei der Fußgänger verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 64 Jahre alter Mann aus Bad Oldesloe mit einem blauen Opel die Ratzeburger Straße stadtauswärts. An der Einmündung bog der Autofahrer nach links in die Sehmsdorfer Straße ab. Dabei übersah der Fahrer einen 22 Jahre alten Fußgänger aus Bad Oldesloe, der bei Grün die Sehmsdorfer Straße überqueren wollte. Nach Spurenlage ist der Mann vermutlich mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Opels geprallt. Der Sachschaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt.

Durch den Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt und in das Oldesloer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Auskunft des Notarztes nicht.

von Andreas Olbertz

erstellt am 11.Jan.2017 | 12:34 Uhr

