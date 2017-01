Ahrensburg : Fülle an Hilfsorganisationen: Eine Navigation soll’s richten

vergrößern 1 von 2 Foto: mr 1 von 2

Wohl jeder in Ahrensburg kennt das Kinderhaus „Blauer Elefant“. Aber, was verbirgt sich hinter der Bezeichnung „Best“, oder welche Ziele verfolgt „Hölderlin.“? Sie alle und noch einige mehr arbeiten im Rahmen der „engagierten Stadt“ wenn es darum geht, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen. Am Mittwochabend stellten sich verschiedene Organisationen im Rahmen eines „etwas anderen“ Neujahrsempfangs vor.

So erfuhren die Besucher des Peter-Rantzau-Hauses zum Beispiel von Nina Gülzau, Leiterin des Kinderhauses Blauer Elefant, dass in Ahrensburg rund 800 bis 900 Kinder von Armut betroffen sind: „Das ist jedes sechste Kind.“

Jürgen Wahl vom Verein „Heimat“ bemängelte, dass es in Ahrensburg zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit wenig Geld gibt: „Das Projekt Kastanienallee mit rund 120 bezahlbaren Wohnungen ist eine hervorragende Sache.“

Bei Petra Karge (Best – Beratung für Frauen und Mädchen Ahrensburg) ist es weniger die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die Sorge bereitet: „Wir sind auf Spenden angewiesen, unser Etat liegt unter 30 000 Euro im Jahr. Davon muss alles bezahlt werden.“ Best ist Anlaufstelle bei Konflikten in der Familie, Trauerbewältigung bis hin zu Fällen von Gewalt. „Manchmal müssen wir innerhalb kürzester Zeit unbürokratische Hilfe leisten“, erklärte Petra Karge.

Mehmet Aydemir, der Leiter der Internationalen Beratung Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg, sagte: „Migranten können wegen der Nichtanerkennung ihrer Ausbildung oft nur in niedrigen Lohnbereichen arbeiten, das wiederum führt dazu, dass sie keine bezahlbaren Wohnungen finden.“

Simon Steinwachs (Hölderlin) schilderte die schwierige Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen: „Oftmals ist es für sie nicht möglich, eine Beschäftigung zu finden.“

Damit Menschen in Zukunft schneller den Weg zu Hilfsangeboten finden, wird die „engagierte Stadt Ahrensburg“ zusammen mit ortsansässigen Organisationen eine zentrale Anlaufstelle unter dem Namen „BürgerNAH“ – Navigation durch Ahrensburger Hilfsorganisationen ins Leben rufen. Die barrierefreie Anlaufstelle soll im ersten Halbjahr 2017 ihre Arbeit aufnehmen, einen Standort gibt es allerdings noch nicht.





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen