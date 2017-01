Fragezeichen hinter geplanter Krippe und Kita

1 von 1 1 von 1

Es gebe Anfragen, aber noch keine Warteliste. Andreas Koch, zusammen mit seiner Frau Iris zuständig für die Bereiche Kindergärten und Schulen der Teachbeyond Bildungsinitiativen gGmbH aus Kandern im Schwarzwald, hat einen ehrgeizigen Plan (wir berichteten): Im Sommer 2017 möchte er in Ahrensburg die 24. und zugleich erste Kita des überkonfessionell-evangelikalen Missionswerkes in Schleswig-Holstein in Betrieb nehmen – aber noch fehlt ein Grundstück. Zudem müsste die Stadt die Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Stormarn beantragen.

Im Sozialausschuss der Schlossstadt stellte Koch am Dienstagabend die Arbeit des Missionswerks vor. Entstehen soll eine zweisprachig geführte Einrichtung (deutsch/englisch) für drei Gruppen mit jeweils 15 Kindern. Ein möglicher Standort der Einrichtung, die zugleich die Zweigstelle von Teachbeyond werden soll, wäre ein unbebautes Grundstück neben der Rettungswache im Gewerbegebiet Beimoor-Süd. Allerdings sind die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer noch nicht abgeschlossen. „Die Kita würde in Modulbauweise errichtet und wäre jederzeit erweiterbar“, sagte Andreas Koch unserer Zeitung, „denkbar wäre zum Beispiel auch eine Bauweise mit Holzmodulen. Das Grundstück ist frei, es müsste nur eingeebnet werden“, sieht Koch durchaus eine Chance für den Zeitplan. Zudem betonte er, dass es in Gesprächen mit den Ahrensburger Pastoren Zustimmung für dieses Projekt gegeben habe. Beim Land läuft derzeit der Antrag auf Anerkennung als Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Der Sozialausschuss will sich allerdings noch Zeit für eine Empfehlung nehmen. Auf Antrag der Grünen und der FDP wurde das Thema vertagt, man habe noch Diskussionsbedarf, signalisierten Monja Löwer (Grüne) und Michael Stukenberg (FDP).

Vertagt wurde auch das Vorhaben der Stadt, an der Hagener Allee – also mitten in der Innenstadt – eine Kinderkrippe einzurichten. Standort wäre das frühere Restaurant „Santorini“, das nach einem Brand mit Wasserschaden schließen musste. Möglich wäre auch die Einbeziehung der Flächen des, inzwischen ebenfalls geschlossenen, Restaurants „Sude“ gleich nebenan. Die Stadt möchte dort ab Herbst 20 Ganztagskrippenplätze für Kinder unter drei Jahren einrichten, um die angespannte Versorgungssituation für Kinder zu verbessern. Kritisch sah der Sozialausschuss die verkehrliche Lage, das Garten-Freigelände auf dem Dach einer Tiefgarage mit Abluftschächten und – ganz oben auf der Liste – die derzeitigen Mietpreisforderungen des Eigentümers. Mit 14 Euro sei der Quadratmeterpreis der Lage zwar angemessen, aber für eine Kinderkrippe zu hoch, forderten die Fraktionen die Verwaltung zu Neuverhandlungen auf.





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen