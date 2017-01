Flüchtlinge rasch ins Arbeitsleben

1 von 1 Foto: jpm 1 von 1

Arbeitgeber suchen Mitarbeiter, Flüchtlinge Arbeit. Die Gemeinde Ammersbek möchte beide Seiten enger zusammenbringen. Mit Unterstützung von Arbeitsagentur und Jobcenter sind dafür zwei Veranstaltungen geplant. „Wir möchten möglichst alle Flüchtlinge in Arbeit sehen, die arbeiten können“, sagt Bürgermeister Horst Ansén. Das könne auch die Bleibeperspektive in Deutschland erhöhen. Auch viele Arbeitgeber seien zu Einstellungen bereit, sie wüssten aber oft nicht ausreichend Bescheid über die Details für eine Beschäftigungsaufnahme.

Bisher haben Unterbringung und Grundlagen des Spracherwerbs im Mittelpunkt gestanden. Im zweiten Schritt können sich jetzt Flüchtlingspaten und potenzielle Arbeitgeber informieren. Danach ist eine direkte Begegnung von Arbeitgebern und Flüchtlingen geplant. Der Weg in die Arbeit ist nicht ganz einfach. Für anerkannte Flüchtlinge ist das Jobcenter zuständig, für die anderen die Arbeitsagentur.

Das Jobcenter betreut die Mehrzahl der Schutzsuchenden. „Wir hatten zuletzt 1200 Kunden“, sagt dessen Migrationsbeauftragte Bettina Schrader. 440 weitere sind noch in Obhut der Arbeitsagentur. Die Klienten des Jobcenters haben ab dem Alter von 18 Jahren unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Kunden der Arbeitsagentur brauchen dafür eine Genehmigung der Ausländerbehörde. Das gilt aber nicht für Praktika von bis zu zwölf Wochen. Ein Lohn wird in dieser Zeit nicht gezahlt, lediglich die Fahrtkosten werden erstattet. Die Vermittlung ins Praktikum ist das erste Ziel der Initiative, denn daraus entstehen oft feste Arbeitsverhältnisse. In Ammersbek hilft dabei Ingrid Hodiamont, die eine Stelle als Integrationsbeauftragte der Gemeinde übernommen hat. Sie konnte bereits 20 Flüchtlinge in Praktika oder Ausbildungen vermitteln. Ingrid Hodiamont prüft zunächst die Qualifikation der Bewerber und vermittelt sie dann weiter an die Arbeitsagentur.

„Die Paten sollten zunächst ihre Hilfe in Anspruch nehmen und nicht auf eigene Faust nach Jobs suchen“, sagt Ansén. Deshalb verweist er auf den Informationsabend am Dienstag, 24. Januar. Von 17 bis 20 Uhr können sich Paten und Arbeitgeber über Beschäftigungsmöglichkeiten im Pferdestall (Am Gutshof 1) informieren. Neben Jobcenter und Arbeitsagentur werden auch Volkshochschule, Wirtschaftsakademie und andere Bildungsträger anwesend sein. Auf sechs Themeninseln wird über die Angebote informiert, von der Sprachföderung über Kinderbetreuung bis zu den Fördermaßnahmen.

Für eine konkrete Begegnung von Flüchtlingen und Arbeitgebern ist eine zweite Veranstaltung am 28. Februar geplant. „Dort sollten möglichst schon Praktikumsverträge abgeschlossen werden“, betont Ansén. Auch Flüchtlinge und Paten aus Bargteheide und Ahrensburg seien eingeladen. Wenn die Chemie im Praktikum stimme, könnten sich daraus eine Ausbildung oder eine betriebliche Weiterqualifikation ergeben, hofft Claudia Osada von der Arbeitsagentur in Ahrensburg.

„Wenn es im Praktikum passt, helfen wir bei weiteren Schritten wie der Genehmigung der Ausländerbehörde.“ Schon während der Sprachkurse sollten die Flüchtlinge schnellstmöglich das Arbeitsleben kennenlernen, so Bettina Schrader: „Arbeit muss realistisch erlebt werden.“ Das sei ein ganz neuer Ansatz nach den Erfahrungen der vergangenen eineinhalb Jahre. Sie erwartet noch in diesem Jahr eine erste Welle von Flüchtlingen, die aus den Kursen in Arbeit kommen. „Ein Praktikum ist ideal, um Sprachkenntnisse zu vertiefen“, sagt auch Osada.

Einig sind sich alle, dass die Integration in den Arbeitsmarkt länger als zunächst erwartet dauern wird. „Es gibt nur wenige Fachkräfte mit einer in Deutschland verwertbaren Ausbildung“, merkt Claudia Osada an. „Erfolgreiche Integration entscheidet sich in den Kommunen“, sagt Bürgermeister Ansén. Nach dem Grundsatz „fördern und fordern“ müsse dafür der Rahmen geschaffen werden.