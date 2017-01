„Fläche hat sich verschoben“

1 von 1 1 von 1

Die Lasbeker Kommunalpolitiker haben die Veränderungssperre für den Bereich der Windkraftflächen zwischen den Ortsteilen Barkhorst und Krummbek sowie der Eichedeer Straße um ein Jahr verlängert. „Die Entscheidung fiel einstimmig“, so der Lasbeker Bürgermeister Harald Lodders (Foto). „ Nach dem neuen Regionalplan hat sich die Fläche in Richtung Lasbek-Dorf und Radeland verschoben“, sagt Lodders. Radeland ist eine Splittersiedlung der Gemeinde Stubben aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg.

Beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hat ein Investor bereits einen Bauantrag für drei Windkraftanlagen in dem Bereich gestellt. Dabei bezieht er sich allerdings auf die Eignungsflächen eines alten Regionalplans und hofft dabei auf eine Ausnahmegenehmigung.

Von den drei Anlagen liegen nur zwei im Bereich des neuen Regionalplans. Wie es in Lasbek jetzt mit der Planung für den Windpark weitergeht, steht noch nicht fest. „Wir können den Bereich des Bebauungsplanes noch nicht räumlich fassen“, so Ralf Maltzahn, der Leiter des Bauamtes des Amtes Bad Oldesloe-Land. In Sachen Stellungnahme zu den im Regionalplan vorgesehenen Vorrangflächen für Repowering, die an der Grenze des Lasbeker Gemeindegebietes auf Steinburger und Hammoorer Gebiet liegen, wurde noch kein abschließender Beschluss gefasst.

Lasbek will sich mit den betroffenen Gemeinden absprechen, ob eine gemeinsame Stellungnahme gefasst werden kann. Bis zum 30. Juni 2017 kann die Stellungnahme noch beim Land eingereicht werden. Die Vorrangflächen für Repowering dienen als Ersatzflächen für die Windparks Steinhorst (Kreis Herzogtum Lauenburg), Eichede, Rethwisch und Tralau. Die dortigen Flächen sind im Regionalplan nicht mehr als Eignungsräume für Windkraft vorgesehen. Die jetzt dort laufenden Anlagen fallen aber unter den Bestandschutz und können vorerst weiter betrieben werden.