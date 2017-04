Bad Oldesloe : „Es gibt zwei Preistreiber“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Vereinigten Stadtwerke (VSG) befinden sich in „guter“ Gesellschaft: Rund ein Drittel aller Stromversorger haben laut Vergleichsportal Verivox zum Jahreswechsel Preiserhöhungen um durchschnittlich 3,6 Prozent angekündigt. Dazu gehören auch die VSG. 3000 Kilowattstunden kosten bei den Vereinigten Stadtwerken dann 914,70 Euro, 30 Euro mehr als bisher.

Die VSG erhöhen sowohl den Grundpreis (von 57,12 auf 75 Euro) als auch den Verbrauchspreis (von 27,58 auf 27,99 Cent je kw/h). Die Formulierung an den Schreiben an die Kunden hört sich allerdings eher nach einer Senkung an: „Aufgrund gesunkener Energiebeschaffungskosten, die wir selbstverständlich an die Kunden weitergeben, verändert sich der Grundpreis .... daher nur um 1,49 Euro pro Monat und der Arbeitspreis um 0,41 Cent je Kilowattstunde.“

Die Erklärung liegt für Stadtwerke-Chef Heinz Grothkopp auf der Hand: Die Beschaffungs- und Abwicklungskosten machen beim Strom nur noch 15 Prozent der Kosten aus und sind der einzige Bereich, den die Stadtwerke beeinflussen können. Alles andere sind Umlagen, Entgelte, Abgaben und Steuern, die von anderen, vor allem der Politik, festgelegt werden.

Die 30 Euro Mehrkosten entsprechen denn auch ziemlich genau dem, was Tennet-Deutschlandchef Urban Keussen als durschnittliche Mehrbelastung für einen Drei-Personen-Haushalt nannte, als er eine Preiserhöhung der Netzentgelte um 80 Prozent verkündete. Die Tarife müssen zwar von der Bundesnetzagentur genehmigt werden, Tennet hatte aber offenbar gute Gründe: Der Netzausbau halte mit dem Zubau erneuerbare Energien nicht Schritt. Weil das Stromnetz mit den schwankenden Einspeisungen durch Wind- und Solarkraft überfordert ist, fallen Milliarden-Kosten für „netzstabilisierende Notmaßnahmen“ an.

„Es gibt zwei Preistreiber“, sagt Grothkopp. Neben den Netzentgelten ist es das Erneuerbare Energien-Gesetz. Die EEG-Abgabe steigt um einen halben Cent je kw/h, also stärker als der Arbeitspreis bei den Stadtwerken. Grothkopp: „Die Kosten werden durchgewälzt. Das ist politisch so gewollt.“

Auch mit dem alten Preisen gehörten die Vereinigten Stadtwerke nicht zu den günstigsten Anbietern. Knapp 100 Euro Unterschied weist die Verivox-Tabelle zu den billigsten Tarifen aus. „Dort werden wir nie der günstigste sein“, sagt Grothkopp selbstbewusst, „wir sind regional ,und wir und haben unsere Kundenzentren.“

Ähnliches gilt für die Stadtwerke Ahrensburg (SWA), die mit ihrem meistgenutzten Tarif „SchlossStrom

Variabel“ schon heute leicht über dem VSG -Preis liegen. Der Abstand wird sich 2017r noch vergrößern, weil die SWA den Arbeitspreis von 27,05 auf 28,80 Cent/kWh erhöhen. Bei einem Verbrauch von 3000 Kilowattstunden sind das 52,50 Euro mehr als bisher.

„Das ist schon ganz schön heftig“, räumt Vertriebsleiter Volker Sakriß ein. Anders als die VSG haben die Stadtwerke Ahrensburg kein eigenes Netzgebiet. „Für uns sind alle Erhöhungen des Netzentgelts durchlaufende Kosten, die wir weitergeben müssen“, so Sakriß.

Bei Verivox geht man davon aus, dass die Stromanbieter, die zum Ende 2016 nicht erhöhten, im Frühjahr nachziehen werden. „Wir erwarten auch 2017 eine zweite Preiswelle“, so Jan Lengerke aus der Geschäftsleitung.

von Rolf Blase

erstellt am 02.Jan.2017 | 06:00 Uhr