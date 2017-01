Bad Oldesloe : Erster Neujahrsempfang im Kub

vergrößern 1 von 2 Foto: Rohde 1 von 2

Es war der erste städtische Neujahrsempfang im neuen Kultur- und Bildungszentrum und der erste für Jörg Lembke als Bürgermeister. Rund 300 Gäste konnte er bei gelungene Premiere im Saal begrüßen und zeigte sich erfreut, wie gut die Oldesloer ihr neues Kub annehmen: „Andere Städte wären froh, wenn sie etwas Vergleichbares hätten. Das macht mich als Bürgermeister wirklich stolz.“

„2016 war für Bad Oldesloe ein bewegtes Jahr, und die Verwaltung hatte jede Menge zu stemmen“, sagte der Verwaltungschef in seiner Begrüßungsrede. Die Einwohnerzahl stieg auf 25 500 Bewohner, 13 Prozent, genau 3276 Bürger, kommen aus 100 verschiedenen Nationen. „Sie leben und arbeiten hier und bereichern unser Leben“, so Lembke.

Zu den Gästen gehörte auch der neue Stormarn Landrat Dr. Henning Görtz. Er sei gerne zum Neujahrsempfang nach Bad Oldesloe gekommen, denn in der Kreisstadt gebe es schließlich einen neuen Bürgermeister und ein „tolles, neues Kulturzentrum“, so Görtz: „Wäre ich noch Bürgermeister in Bargteheide, würde ich sagen, dass ich neidisch bin auf Bad Oldesloe. Das Kub ist eine tolle Heimat für viele Vereine sowie für die Bildung und Kultur in der Stadt und im ganzen Kreis.“

Zum dritten Mal wurde beim Oldesloer Neujahrsempfang der „neue“ Silberne Ehrenschlüssel der Stadt verliehen. In diesem Jwar er ,von der Asklepios Klinik gestiftet worden. Als Bürgerworthalter Rainer Fehrmann Schritt für Schritt das Geheimnis lüftete, wer der Empfänger des Silbernen Ehrenschlüssels sei, schwante Bodo Rahnenführer nach und nach, dass er gemeint sein könnte. „Stets freundlich und hilfsbereit, als Weihnachtsmann bei städtischen Veranstaltungen unterwegs, selten ohne Fotoapparat anzutreffen, ein Kümmerer im wahrsten Sinne des Wortes“ beschrieb Rainer Fehrmann den zu Ehrenden treffend.

Gerechnet hatte Bodo Rahnenführer damit überhaupt nicht. Der gebürtige Oldesloer war auch nur deshalb zum Neujahrsempfang gekommen, weil seine Ehefrau Karin ihn inständig darum gebeten hatte. Sie war als einzige eingeweiht, hatte sich aber nichts anmerken lassen.

„Sonst hätte ich jetzt zuhause in der Küche gestanden und das Mittagessen gekocht“, sagte der 65-Jährige sichtlich gerührt. „Ich habe selbst viele Unterstützer. Der Schlüssel und die Urkunde bekommen einen Ehrenplatz in meinem Wohnzimmer“, so Bodo Rahnenführer. Erster Gratulant war Oldesloes Ehrenbürger Walter Busch, der ebenfalls Besitzer eines Ehrenschlüssels ist. 1988 wurden anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Bad Oldesloe insgesamt fünf silberne Ehrenschlüssel verliehen. Neben Walter Busch wurden Manfred Brembach, Barbara Schleth, Rita Wegner und Hermann Wulf damit ausgezeichnet.

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 09.Jan.2017 | 07:15 Uhr