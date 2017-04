Bargteheide : Ereignis für die ganze Familie

vergrößern 1 von 2 Foto: Meier 1 von 2

Vom Frühlingserwachen war in Bargteheide wenig zu spüren, doch das Fest wurde gut angenommen. Nahezu alle Geschäfte machten mit. „Das Wetter ist dabei eher nebensächlich“, so Wolfgang Sarau vom Ring Bargteheider Kaufleute,. Der verkaufsoffene Sonntag bleibe ein Ereignis für die ganze Familie mit dörflichem Charakter zum Sehen und Gesehen werden.

Den Termin vor der Landtagswahl nutzten auch Parteien, um Wählerstimmen zu werben. Eine originelle Aktion hatte sich Buchhändlerin Birgit Ristau ausgedacht. Sie lud zur Schnitzeljagd bei sich und in vier weiteren Geschäften in den Bahnhofsarkaden ein. Hauptpreis: ein Familienausflug in den Europapark Rust. „Ich habe das zum Tag des Buches organisiert“, sagt Birgit Ristau. „Es geht uns nicht um volle Kassen, sondern darum gesehen zu werden. Und um mal die Zeit zum Schnacken zu haben, die uns im Alltag oft fehlt.“