Lasbek : Eine Tote und viele Verletzte

Es war ein kurzer, aber heftiger Hagelschauer, der am frühen Sonnabendnachmittag über einem Teil Stormarns niederging – und er hatte dramatische Konsequenzen. In kürzester Zeit verwandelte sich ein Teilstück der A1 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide in eine spiegelglatte Fläche. Mehrere Fahrzeuge kamen ins Rutschen und lösten so eine Massenkarambolage mit zahlreichen Verletzten aus.

Ab 13.25 Uhr standen die Telefone in der Leitstelle nicht mehr still. Schnell wurde ein „Massenanfall an Verletzten“ ausgelöst. Den Helfer von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten bot sich vor Ort ein chaotisches Bild. 26 PKW, zwei Kleinlaster der Sprinterklasse und drei Sattelzüge waren in den Unfall in Höhe Lasbek verwickelt.

„Der Massenunfall hatte sich in beide Richtungen in dem betroffenen Bereich ereignet“, so Polizeisprecher Holger Meier. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die weitere Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen“, erklärt er. Die Polizei war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Feuerwehrleute aus Bad Oldesloe, Bargteheide, Hammoor, Großhansdorf und Reinbek eilten zur Unfallstelle. Auch die Technische Einsatzleitung (TEL) und der leitende Notarzt kamen zum Einsatz.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage wurde die Alarmierung ausgeweitet. Vier Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz außerdem auch Krankenwagen aus Hamburg. Einige Personen mussten aus ihren Autowracks durch die Feuerwehren befreit werden. „Sechs Personen wurden schwer, neun leicht und eine Verkehrsteilnehmerin tödlich verletzt“, erklärt Meier. Bei der tödlich verletzten Person handelt es sich um eine 73-jährige Frau aus Bremen.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich auf der Fahrbahn in Richtung Süden bis 20.25 Uhr hin. Die Fahrbahn Richtung Norden konnte erst gegen Mitternacht wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zuvor hatte neben den Aufräumarbeiten auch die Untersuchung der Unfallstelle durch Sachverständige stattgefunden. Das THW Ahrensburg wurde angefordert, um für die Beleuchtung des Abschnitts der A1 zu sorgen.

Es bildeten sich den gesamten Nachmittag und Abend über lange Staus in beide Richtungen. An einem Stauende kam es um 15.24 Uhr zu einem Folgeunfall mit zwei weiteren leicht verletzten Personen. Auch auf der A21 kam es zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe in Folge des Hagelschauers zu einem Unfall.

Die Polizei entschied am Abend, die zum Teil fünf Stunden im Stau Stehenden entgegen der Fahrtrichtung abzuleiten. Erste Fahrzeuge hatten zu dem Zeitpunkt bereits Problem mit ihren Batterien oder dem Benzinvorrat. Die Feuerwehren hatten viele der in den Autos Wartenden mit warmen Getränken versorgt. Von einigen im Stau Stehenden, kam trotzdem Kritik auf. Es sei – bei aller Rücksicht auf das schreckliche Geschehen – nicht verständlich, warum man nicht schneller zu der Entscheidung gekommen sei, den Verkehr abfließen zu lassen, als das Ausmaß des Unfalls deutlich geworden war. Das Krisenmanagement des Kreises wurde bemängelt.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 16.Jan.2017 | 06:00 Uhr