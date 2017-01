Reinfeld : Ein Stadthaus als Rathaus

1 von 1 1 von 1

Es ist geschafft: Beinahe unbemerkt zogen 18 Mitarbeiter der Verwaltung Anfang Dezember in das fertig gestellte neue Verwaltungsgebäude direkt gegenüber des historischen Rathauses. „Ein paar Nachbesserungen sind noch zu machen, das Sozialamt wartet noch auf seine Möbel, aber ansonsten ist das Gebäude fix und fertig“, freut sich Bauamtsleiter Stephan Kruse, dass das Projekt innerhalb der gesetzten Frist fertig wurde. Gebaut wurde seit September 2015, Richtfest war im Sommer 2016.

Das von Architektin Sigrid Morawe-Krüger – sie gestaltete auch den Innenausbau der benachbarten Matthias-Claudius-Kirche – entworfene Gebäude präsentiert sich laut Kruse im so genannten „Stadthaus-Stil“, ähnlich wie das benachbarte neue Haus der Stadtwerke. „Beide Häuser können, wenn die Stadt in Zukunft doch noch das Privatgebäude dazwischen kaufen kann, miteinander verbunden werden“, erklärt der Bauamtsleiter. Die Inneneinrichtung sei kein Luxus, entspreche aber den neuesten Standards, modern und zweckmäßig. Neun Büros mit 18 Mitarbeitern haben dort auf 450 Quadratmetern genügend Platz. Der Sitzungssaal allein nimmt bereits fast 100 Quadratmeter ein. Bürgerbüro und Sozialamt befinden sich bürgernah und auf Augenhöhe der Straße im Erdgeschoss.

Das mittlere Stockwerk, das den Sitzungssaal und weitere Büros beherbergt, ist barrierefrei über den Kirchsteig zu erreichen. „Da haben wir uns den Fahrstuhl gespart“, so Kruse. In der zweiten Etage sind das Stadtarchiv, die Kulturpflege, die Fachbereichsleitung und die Finanzen angesiedelt – Bereiche ohne Publikumsverkehr. 1,38 Millionen Euro hat der Verwaltungsneubau gekostet. Die Kosten wurden nicht überschritten. „Neues Rathaus“ steht unter dem Stadtwappen an der Eingangstür.

Die Politiker haben diesen Namen beschlossen, um es ganz klar vom alten Rathaus gegenüber zu unterscheiden. Die Anzahl der Mitarbeiter in beiden Gebäuden hält sich ungefähr die Waage. Das Bauamt, der Fachbereich Schule, der Kämmerer und der Bürgermeister bleiben mit ihren Büros im alten Rathaus. Der dortige Sitzungssaal wird zum Trauzimmer umfunktioniert. „Wenn der Haushalt steht, können wir auch mit der Sanierung des historischen Rathauses beginnen“, blickt Kruse in die Zukunft. Die Pläne stehen schon. „Aber ohne Geld kann ich noch keine Ausschreibungen machen“, sagt er. Kruse rechnet erst im Herbst oder Winter mit dem Baubeginn.

Während der Bauphase ziehen die Büros in den Anbau um, der erst nach Ende der Sanierungsarbeiten abgerissen werden soll. Das Gebäude soll modernisiert, der Außenbalkon und der Turm restauriert werden. Der Bauamtsleiter hofft, dass nach dem Abriss des maroden Anbaus weitere Parkplätze, aber auch eine attraktive Grünfläche hinter dem historischen Rathaus entstehen können. Lange beschäftigten sich Politik und Verwaltung mit der Frage, wo neue Räume für die Verwaltungsmitarbeiter geschaffen werden könnten. Jetzt zeigt sich die Verwaltung zufrieden mit dem Ergebnis.

„Es gab mehrere Varianten“, erinnert sich Bürgermeister Heiko Gerstmann. Eine Idee sei gewesen, ins geplante, aber bis heute nicht verwirklichte Rathauscenter zu ziehen – oder in ein Gebäude hinter dem Rathaus. Doch zur Miete wollte die Verwaltung am Ende nicht wohnen, denn, so Gerstmann: „Ein Rathaus bleibt ein Rathaus und wird es wohl immer geben.“ Der Bauamtsleiter ergänzt: „Für die Mitarbeiter ist die Situation teilweise noch etwas ungewohnt, aber im Großen und Ganzen fühlen sie sich wohl in den moderneren und größeren Räumlichkeiten.“

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 07.Jan.2017 | 08:00 Uhr

