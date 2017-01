Hoisbüttel : Ein Gentleman vor dem Herrn

vergrößern 1 von 3 1 von 3





„So einen Rabbi hat die Welt noch nicht gesehen“, schreibt die begeisterte Presse nach der Premiere des Films. Über drei Jahre hat die mehrfach ausgezeichnete Produzentin Britta Wauer den Rabbi begleitet und dieses außergewöhnliche Dokument eines faszinierenden Menschen geschaffen.

Am Dienstag, 24. Januar, ab 18 Uhr wird der außergewöhnliche Dokumentarfilm „Rabbi Wolff“ von der Ev. Kirchengemeinde Hoisbüttel im Gemeindehaus, An der Lottbek 22-26, in Ammersbek gezeigt. Und als i-Tüpfelchen kommt der Rabbi selbst.

William Wolff wurde 1927 in Berlin geboren. 1933 floh seine Familie zunächst nach Amsterdam, dann nach London, wo der Rabbi seitdem lebt. Schon früh hatte er den Wunsch, Rabbiner zu werden, nur war für die Ausbildung das Geld nicht da. William Wolff wurde Journalist, schrieb für den „Daily Mirror“ und war politischer Korrespondent für den britischen Ministerpräsidenten, häufiger Gast in Werner Höfers „Frühschoppen“, bis er dann mit 50 Jahren ein Rabbinerstudium begann.

Viele Jahre hat er jüdische Gemeinden in England betreut. Im Alter flog er alle zwei Wochen nach Hamburg und arbeitete bis 2015 als Landesrabbiner in Mecklenburg für die Gemeinden Schwerin, Wismar und Rostock. Er wurde mit dem Ehrendoktortitel der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald ausgezeichnet, erhielt das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und den Israel-Jacobsen-Preis und bekam die Ehrenbürgerwürde der Stadt Schwerin. Als Journalist schreibt er heute noch, mehrheitlich für die „Times“.

William Wolff ist alles andere als ein typischer Rabbiner. Er trägt keinen Bart, er liebt den anglikanischen Weihnachtsgottesdienst in Windsor, feiert Weihnachten mit Freunden. Jährlich besucht er im „Morning Coat“ das Königliche Pferderennen in Ascot. Fit hält sich der Rabbi durch Yoga-Training und durch eine jährliche Fastenwoche in Bad Pyrmont.

Dieser kluge und bescheidene, sehr humorvolle Mann liebt das Leben und „Little Paddock“, sein kleines Zuhause mit den vielen, vielen Büchern und Zeitungen. Filmemacherin Britta Wauer hat dieses reiche Leben in einen großartigen Film gebracht. „Und wir in Hoisbüttel haben die Freude, am Filmabend den Rabbi zu Gast zu haben. Er ist am Tag darauf in die Kieler Landesregierung eingeladen“, freut sich das Kirchenteam.

Britta Wauer hat ein Buch zusammengestellt: „Rabbi Wolff und die Dinge des Lebens“, das zum Verkauf angeboten wird, und das der Rabbi gerne signieren wird. Begleitet wird Rabbi Wolff von dem Berliner Fotografen Uli Holz, der in London, Ascot und Berlin Fotos zum Film und zum Buch gemacht hat. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.



>Weitere Informationen finden Sie im Internet auf der Homepage: www.kirchehoisbuettel.de.