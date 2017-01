Bargteheide : Diese Show ist nicht von Pappe

vergrößern 1 von 5 Foto: Simon 1 von 5









Ennio Marchetto – in der Welt ein Star, in Deutschland noch ein Geheimtipp! – kommt auf Einladung des Kulturrings Bargteheide direkt aus Venedig, um am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr im Kleinen Theater Bargteheide mit seiner einmaligen und mitreißenden Show aufzutreten. Zuvor, am Freitag, 27. Januar, ab 20.15 Uhr wird Ennio Marchetto in der zweiten Staffel der Castingshow „Die Puppenstars“ von RTL auftreten und damit schon einmal einen Vorgeschmack auf seine Show liefern.

Wenn sich in unseren papierfeindlichen Zeiten des WWW über sieben Millionen Menschen einen Papierkünstler auf YouTube anschauen, muss es sich um etwas ganz Besonderes handeln. Sein Stil vereint Pantomime, Tanz, Musik und den rasanten Wechsel seiner Kostüme, die ausschließlich aus Pappe und Papier bestehen. In Verbindung mit seiner unnachahmlichen Beobachtungsgabe erweckt er mit dieser Kombination immer und immer wieder seine Stars zum Leben und reißt jedes Mal aufs Neue sein Publikum in Begeisterungsstürmen von den Sitzen. Begrüßen Sie Ennio Marchetto and his Allstars: Madonna, Cher, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Marilyn Monroe, Prince, Mona Lisa, die Queen und und und.

Ennio Marchetto wurde in Venedig geboren und lebt dort bis heute. Die Familientradition, Espressomaschinen zu reparieren, setzte er nicht fort, was die Familie schade fand. Schon als Kind inspirierten ihn die Cartoons von Walt Disney und später die Choreografien von Pina Bausch. Er fing an zu träumen und sah sich als Marilyn Monroe, gekleidet in weißes Papier, sehr zum Amüsement seiner Familie und seiner Freunde.

Zu Beginn der 1980er Jahre kreierte er extravagante Kostüme und Masken für die großen Karnevals dieser Welt. Die Idee gewann an Größe und Stärke, bis er mit den Kreationen in seiner ersten Cabaret-Show den renommierten „Golden Lion Award“ beim Entertainment Festival in Venedig gewann. Mit seinem Partner, dem Fashion- und Kostümdesigner Sothen Hennekam, entwickelte er die Charaktere für ein abendfüllendes Programm. Ein Jahr später folgte er einer Einladung zum Fringe-Festival nach Edinburgh – und die Show wurde Kult!

Dann ging es Schlag auf Schlag. 1995 trat er beim European MTV Music Awards in Berlin auf und stand mit Prince, Bjork und George Michael auf der Bühne, also mit genau den Stars, die in dieser Zeit auch Bestandteil seiner Show waren. Ennio stand auf der Bühne mit den Spice Girls, mit Brian Adams und vielen anderen Künstlern für Prince Charles in der „Royal Variety Show“, die für die BBC aufgezeichnet wurde. Es folgten Shows in L. A. (dort gewann er den „Garland Award“) und San Francisco. 2001 spielte er für Elton Johns „White Tie and Tiara Ball“, einer bedeutenden Aids-Benefiz-Veranstaltung, die jedes Jahr auf dem privaten Anwesen von Elton John stattfindet. Marchetto gastierte in gut 70 Ländern und tourt weiter durch die Welt. Der Kulturring Bargteheide ist stolz, diesen großen Künstler im Rahmen seiner 50. Spielzeit im Kleinen Theater präsentieren zu können.

>Karten sind erhältlich in der Arkaden Buchhandlung, Bahnhofstraße 5, (04532) 281800, und Reisebüro Schügner, Wurth 13, (04532) 8990; in Bad Oldesloe: Bahnhofstraße 51, Tel. (04531) 17710, sowie im Internet unter: www.kulturring-bargteheide.de und www.proticket.de oder über die Pro-Ticket-Hotline: (0231) 9172290 und an der Abendkasse.