Diebesgut zum Schnäppchenpreis – Bewährungsstrafe

„Ich kann es mir nicht mehr schönreden“, sagt Egon M. (Name geändert) zerknirscht. Vor dem Schöffengericht muss sich der 48-Jährige aus einem Dorf bei Bargteheide wegen Hehlerei verantworten. In sechs Fällen soll er wertvolles Diebesgut zum Schnäppchenpreis erworben haben. „Ein Radlader, Vertikutierer, Stromaggregat, Motorsäge, Trennschleifer und ein Rütler“, zählt der Staatsanwalt nur die teuersten Gegenstände auf.

Erworben hatte M. die Dinge vor gut zwei Jahren von einem Dieb, den er über die Verkaufsplattform Ebay kennengelernt hatte. Dieser 28-Jährige war Mitglied einer Bande von sechs Tätern, die auf Baustellen oder in Garten- und Landschaftsbaubetrieben alles klaute, was nicht niet- und nagelfest war. Die Bande war auch in Hamburg, in Hammoor und in Lübeck aktiv.

„Die Sachen habe ich meist über Ebay verkauft“, sagt der 28-Jährige, der als Zeuge in Handschellen vorgeführt wird. Wegen Diebstahls, Hehlerei und Brandstiftung hatte ihn das Landgericht Lübeck trotz seinem Geständnis zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. „Wir haben die Sachen hingestellt, Geld gekriegt und fertig“, sagt er.

So genau kann der Zeuge sich nicht erinnern: „Ich hatte über 20 Käufer und habe mehr als 400 Baumaschinen verkauft.“ Fast jeder größere Betrieb werde einen Minibagger für 3000 Euro kaufen, der regulär mindestens 15 000 Euro koste. Das Diebesgut habe er in einer angemieteten Halle zwischengelagert. Aufträge zum Diebstahl habe er aber nicht erhalten. M. sei bewusst gewesen, dass die Geräte gestohlen waren. „Etwa 20 000 Euro hat er uns gezahlt“, so der Zeuge.

Die Kripo hatte die Bande schon im Visier. „Wir haben die Telefone überwacht“, sagt ein Beamter aus. Dabei stieß man auf den Angeklagten. Der hatte diesem Zeugen später erzählt, dass er einen Minibagger verkaufen wollte. Die Kripo hörte mit und befürchtete, dass hier Diebesgut veräußert werden sollte und griff zu. Tatsächlich war gerade dieser Bagger nicht gestohlen worden.

Zwar legte der Angeklagte bei der ersten Durchsuchung fingierte Einkaufsquittungen vor, doch bei der zweiten konnte er sich nicht mehr herausreden. Die Bande hatte M. zunächst als ihren Anstifter belastet. Er soll sie beauftragt haben, einen Radlader für ihn in Hammoor zu stehlen. Ein Auftragsdiebstahl ließ sich letztlich nicht beweisen. „Aber es war eindeutig, dass der Angeklagte wusste, dass die Dinge gestohlen waren“, so ein Beamte. M. bestreitet das zunächst, obwohl die Geräte mit Aufklebern der bestohlenen Betriebe gekennzeich-net waren: „Darauf habe ich nicht geachtet.“ Angesichts der Fülle von Beweisen lässt sich der noch nicht Vorbestrafte aber auf eine Verständigung mit dem Gericht ein. Dazu hatte ihm sein Anwalt geraten. „M. hat die Aufkleber schon erkannt und den Diebstahl billigend in Kauf genommen“, gibt der Rechtsanwalt an dessen Stelle zu.

Weil ihm keine Anstiftung zum Diebstahl und keine gewerbliche Hehlerei nachgewiesen werden können, plädiert auch der Staatsanwalt auf eine 13-monatige Bewährungsstrafe. Mit 14 Monaten Gefängnis auf Bewährung geht das Gericht noch darüber hinaus. Drei Jahre Bewährungsfrist gelten. M. muss die anteiligen Verfahrenskosten tragen und 140 Stunden Arbeit leisten.





