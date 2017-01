Ahrensburg : Die nächste Bewährungsstrafe

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Vor dem Amtsgericht Ahrensburg endete eine versuchte Einbruchstour in Bargfeld-Stegen. Drei Osteuropäer hatten versucht, nacheinander in die Apotheke und in zwei Bäckereien einzudringen. Die Apothekentür widerstand ihrem Bemühen: Sie konnten das Schloss nicht aufbohren. In der ersten Bäckerei fanden sie kein Stehlgut, in der zweiten waren die drei am 18. Juli 2015 zunächst erfolgreich.

Sie zogen das Zylinderschloss der Hintertür und schnappten sich einen Kleintresor. Doch bevor sie damit das Weite suchen konnten, traf die Polizei ein und nahm sie fest. Was die Drei nicht wussten: Der Inhaber hatte nach mehreren Einbrüchen zuvor eine Videoüberwachung mit Alarmanlage installiert. So konnte die Polizei das Trio noch am Tatort schnappen.

Die Verhandlung gestern wurde mehrfach verzögert. Eine Dolmetscherin wurde ausgetauscht, weil sie keine hinreichenden Sprachkenntnisse hatte. Und schließlich erhielt auch der dritte Angeklagte noch einen Pflichtverteidiger, der erst anreisen musste. Während der Richter schon einen zweiten Verhandlungstag einplante, gab es eine Verständigung.

Die Angeklagten räumten die Taten ein, im Gegenzug erhielten sie eine Zusage über eine Obergrenze des Strafmaßes. In diesem Fall war es eine saftige Geldstrafe für zwei noch nicht vorbelastete Täter. Für den dritten, einschlägig Vorbestraften verhängte der Richter sechs Monate Gefängnis, die für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt werden.

Der Mann war bereits wegen versuchtem Einbruch, Urkundenfälschung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung vorbestraft. Zur Tatzeit stand er noch unter Bewährungsauflagen. Zusätzlich verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 600 Euro. Die anderen Beteiligten müssen 90 Tagessätze von 30 beziehungsweise 40 Euro berappen. Zudem tragen die Drei die Verfahrenskosten. Die Tatwerkzeuge – Kuhfuß, zwei Schraubendreher – bleiben eingezogen.

„Durch ihr Geständnis haben sie uns eine aufwändige Beweisaufnahme erspart“, so der Richter. Früher habe es solche Absprachen oft im Hinterzimmer gegeben, doch dem habe das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Mildernd sei auch zu berücksichtigen, dass es bei dem Versuch eines besonders schweren Diebstahls geblieben sei. Alle drei entschuldigten sich bei den Opfern, die als Zeugen geladen waren. Aufgrund der Geständnisse mussten sie nicht aussagen.

