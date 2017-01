Bad Oldesloe : „Die Ideen gehen uns nicht aus!“

vergrößern 1 von 2 Foto: srp 1 von 2

Vor genau zehn Jahren bekam der Verein „Oldesloer Alternative Soziale Einrichtung“ (Oase) die offizielle Anerkennung als Mehrgenerationenhaus, das inzwischen unzählige Angebote für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen bereit hält. Die Entwicklung des engagierten Vereins ist eine Erfolgsstory, die selbst die beiden Vorstandsfrauen Wiebke Finck und Andrea Kefrig-Blase immer wieder staunen lässt. „Im Januar 1999 haben wir als ein kleines Familienzentrum aufgemacht, ohne Budget und rein ehrenamtlich, wir sind dann auch schnell überrannt worden. Inzwischen haben wir 30 fest angestellte Kräfte und ein sechsstelliges Budget“, sagt die 1. Vorsitzende Wiebke Finck, die den Verein damals gründete und seitdem leitet.

Die Zeiten seien zwar alles andere als einfach gewesen, doch die Oase habe sich immer wieder erfolgreich geschlagen. „Wir wollten nie ein festes Konzept haben, sondern uns nach dem Bedarf entwickeln“, erklärt Wiebke Finck das Erfolgsrezept des Vereins. Inzwischen kämen immer mehr Aufgaben im Bereich der Integration und Bildung dazu. „Der demografische Wandel wird uns in der nächsten Zeit weiter beschäftigen“, meint Andrea Kefrig-Blase. Wegweisend seien da die Mehrgenerationenhäuser, die vom Bund erfreulicherweise inzwischen über einen Zeitraum von vier Jahren finanziell gefördert würden.

Für die Oase sind das zwar „nur“ 30 000 Euro – 10 000 Euro steuert die Stadt bei – doch das wichtigste Standbein ist inzwischen das Projekt „Offener Ganztag“, das seit knapp einem Jahr von Florian Kautter koordiniert wird. Der Vater zweier Kinder ist Ansprechpartner für Eltern, Betreuungskräfte, Schulen und Stadt.

„Die Schülerzahlen sind ordentlich angestiegen. Inzwischen betreuen wir 70 Schüler der Grundschule West und 150 von der Klaus-Groth-Schule im Offenen Ganztag“, sagt der 41-Jährige. Dazu kämen noch Kinder, die nur einzelne Kurse am Nachmittag belegen. „Das ist die Generation der Kinder, die schon in der Krippe waren, und deren Eltern beide voll berufstätig sind“, weiß der studierte Philosoph und Historiker. Das einzige Problem seien die Räumlichkeiten, in denen die Kinder nach dem Schulunterricht betreut und beschäftigt werden, denn die sind eigentlich unzureichend. Die Lage an der Grundschule West habe sich inzwischen entspannt, weil man nun ein kleines Hausmeisterhaus mitnutzen könne, so Florian Kautter. Die Organisation des Offenen Ganztags sei allerdings mit einem riesigen Verwaltungsaufwand verbunden.

Seit vier Jahren ist auch die Notfallbetreuung für Kinder im Kreis Stormarn ein wichtiges Standbein des Mehrgenerationenhauses Oase. „Die Notfallbetreuung liegt uns sehr am Herzen und wurde sogar auf das Herzogtum Lauenburg ausgeweitet“, sagt Wiebke Finck. Seit 2016 gibt es außerdem eine neue Kooperation mit dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein. Zu diesem Thema werden nicht nur Veranstaltungen und Fortbildungen, sondern auch Beratungen angeboten. „Die Ideen gehen uns nicht aus“, betont Wiebke Finck.

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 06.Jan.2017 | 06:00 Uhr

