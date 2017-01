Trittau : „Die Feuerwehr hilft, wo es geht“

1 von 1 Foto: feuerwehr 1 von 1

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Trittau konnte Wehrführer Fabian Woggan viele Gäste begrüßen, so Bürgermeister Oliver Mesch, Gemeindevertreter, Amtswehrführer Jochen Weno und Mitglieder der Ehrenabteilung, so den Ehrenwehrführer Erich Köster.

Im vergangenen Jahr war die Wehr in 95 Einsätzen aktiv. Zwölf Brandeinsätze wurde geleistet, wobei hier ein Brand in einem Reetdachhaus (Kabelbrand) und eine offenen Feuerstelle am Hahnheideturm im Forst Hahnheide besonders zu nennen sind, die es zu löschen galt. Technische Hilfeleistungen (57 Mal) waren erforderlich, so bei Verkehrsunfällen aber auch bei Türöffnungen im Rahmen der Amtshilfe, um hilflose Personen in deren Wohnungen retten zu können.

Elf sonstige Einsätze (wie beispielsweise Personensuche als Amtshilfe für die Polizei) und zehn nachbarschaftliche Hilfen für Wehren im Amtsbereich sind weiter zu benennen. 22 Personen konnten gerettet werden, zwei Personen jedoch nur tot geborgen werden.

Auch die gezeigten Leistungen der Jugendfeuerwehr wurden hervorgehoben. Fabian Woggan lobte den guten Ausbildungsstand und das technische Wissen der Kameraden und dankte besonders den Lebenspartnerinnen und -partnern sowie den Familien, die eine nicht ganz selbstverständliche Unterstützung gewähren.

Die Feuerwehr ist nach Aussage des Wehrführers gut ausgerüstet, aber auch für die Zukunft gilt es, auf eine gute Ausstattung zu achten. Hier ist die Ersatzbeschaffung des betagten Tanklöschfahrzeuges durch ein neues Löschgruppenfahrzeug LF20 für 337 000 Euro in diesem Jahr von besonderer Bedeutung. Auch die Umrüstung auf Digitalfunk steht 2017 an.

„Das es zu 95 Einsätzen kam, zeigt auf, wie wichtig die Feuerwehr Trittau und damit verbunden der Einsatz der aktiven Mitglieder, die diese Hilfeleistungen in ihrer Freizeit ehrenamtlich leisten, ist“, so Bürgermeister Oliver Mesch: „Die Feuerwehr Trittau hat immer ein offenes Ohr für die Belange der Gemeinde, hilft, wo es geht, und trägt zu einer funktionierenden örtlichen Gemeinschaft ihren Teil bei.“ 508 aktive Mitglieder waren in den Feuerwehren des Amtes Trittau 2016 im Dienst.

Ex-Wehrführer Clemens Tismer wurde von Mesch zum Ehrengemeindewehrführer ernannt. „Sein Einsatz im aktiven Führungsdienst als Jugendwart, dann in 18 Jahren als Wehrführer und auf Kreisebene für die Feuerwehr Trittau und die Gemeinde im Rahmen des Brandschutzes sind hier zu nennen“, so Mesch. Clemens Tismer war sichtlich überrascht und freudig berührt.