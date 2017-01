Bad Odlesloe : Die 125. Blutspende – Danke!

1 von 1 Foto: Rohde 1 von 1

„Ich finde es gut, Blut zu spenden. Man hilft anderen Menschen und ist gesundheitlich immer unter Kontrolle. Wir sind hier wie eine große Familie“, sagt Klaus-Dieter Auktun und lächelt, während DRK-Schwester Ursula Wernecke die Punktionsnadel in seine Armvene sticht. 500 Milliliter Blut fließen in einen kleinen Beutel, das dauert nur vier bis fünf Minuten. Während der Blutspende ist der 61-Jährige, der vielen Oldesloern als Verkehrsüberwacher des Ordnungsamtes bekannt ist, völlig entspannt und freut sich schon auf die leckeren Schnittchen, die nebenan allen Spendern angeboten werden.

An diesem Tag kommen etwa 100 Spender in die Kurparkschule. Zwei spenden zum 125. Mal. Klaus-Dieter Auktun und Karl-Heinz Tietgen sind heute „Blutspende-Jubilare“ und werden von Susanne von Rabenau, Referentin der DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost sowie von Marion Thimm vom Imbiss-Team des DRK mit Präsentbox und Blumenstrauß ausgezeichnet. „125 Blutspenden sind auch 125 Stunden Zeit, die sie sich genommen haben, um anderen Menschen zu helfen“, lobt Susanne von Rabenau. Leider kämen nur drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig zum Blutspenden. Die beiden Oldesloe spenden bereits seit 40 Jahren bis zu fünf Mal im Jahr ihr kostbares Blut. „Man spürt, wenn man wieder dran ist“, sagt Klaus-Dieter Auktun, denn der Körper hätte sich irgendwann an die Blutentnahme gewöhnt.

Mit der Jubiläumsspende haben Klaus-Dieter Auktun und Karl-Heinz Tietgen jeweils insgesamt 62,5 Liter Blut gespendet, die für die Versorgung von Patienten in Kliniken und Arztpraxen der Region dringend benötigt werden. Das Spenderblut wird weiter verarbeitet zu drei verschiedenen Präparaten, auf die schwerkranke oder verletzte Menschen angewiesen sind. Auktun und Tietgen werden in Anerkennung ihrer jahrzehntelangen Unterstützung bei der regionalen Patientenversorgung mit Blutpräparaten noch zu einer festlichen Ehrungsveranstaltung in Büdelsdorf eingeladen, bei der viele langjährige DRK-Blutspender mit einem Festessen und einer Urkunde ausgezeichnet werden.

>Am heutigen Dienstag kann noch von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Schule am Kurpark Blut gespendet werden. Bitte Personalausweis mitbringen!

















von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 17.Jan.2017 | 06:00 Uhr