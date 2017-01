Bargteheide : Der Vertrag ist besiegelt

vergrößern 1 von 2 Foto: jpm 1 von 2

Die Zukunft des Kleinen Theaters scheint gesichert. Gestern wurde der Vertrag der Stadt mit dem Trägerverein besiegelt. Am Vorabend hatte die Stadtvertretung den Treuhandvertrag einstimmig beschlossen. Damit ist der Verein Kleines Theater jetzt auch für das Gebäude und die Außenanlagen verantwortlich. „Das ist ein Meilenstein für alle kulturinteressierten Bürger“, sagt der Vorsitzende Olaf Nehls. Er hoffe, dass die Theaterarbeit damit über Jahrzehnte gesichert sei: „Und dass endlich Ruhe einkehrt.“

Mit dem Vertrag wurden auch die Zuschüsse fürs Theater beschlossen. Der Verein erhält bis zum Jahr 2020 jährlich 25 000 Euro für die Programmgestaltung. Hinzu kommt eine Fehlbedarfszuweisung von 35 000 Euro in diesem Jahr, in den Folgejahren sinkt sie auf jeweils 30 000 Euro. Der Bedarf muss nachgewiesen werden.

Im Juli 2016 hatte der ehrenamtlich tätige Verein die Leitung des Theaters übernommen. Auch der Förderverein ist integriert. Ein detaillierter Wirtschaftsplan wurde erstellt, neue Künstlerverträge geschlossen und bestehende Vereinbarungen überprüft. „Wir haben auch den Bestand des kompletten Gebäudes und der Außenanlagen analysiert und umfangreiche Sanierungsplanungen erstellt“, so Nehls. Viele „schwarze Löcher“ seien dabei aufgetaucht. Die Pläne würden im laufenden und in den kommenden Jahren umgesetzt. Erstmals seit langer Zeit gibt es jetzt wieder ein gemeinsames Programm von Kino und Theaterbühne. Bis zur Sommerpause sind noch 13 bis 14 Veranstaltungen geplant.

Im vergangenen Halbjahr wurden bereits 43 Theatervorstellungen vom Verein organisiert, davon 35 Märchen. „12 543 Besucher sind gekommen, die Auslastung betrug 85 Prozent“, so Nehls. Schon jetzt werde das Programm für die kommende Spielzeit geplant. „Wir blicken nach vorn, um die Kultur weiter voranzubringen“, sagt Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Das im Verein gebündelte Ehrenamt stehe der Stadt gut zu Gesicht. Alle Stolpersteine seien damit aus dem Weg geräumt. Weitere Mittel seien bereitgestellt, um das Haus barrierefrei zu gestalten und damit wettbewerbsfähig zu halten. Der 2016 verschobene Umbau soll in der Sommerpause erfolgen. Schon jetzt spendeten die Rotarier für das Haus einen Defibrillator.

