Der „Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck“ und die Stadtverwaltung sind sich einig: Der neue Standort für die Sternwarte ist die Schule Grönauer Baum. Die Kuppel wird über dem Musikzimmer angebracht, die Astronomen können Teile der Schule mit nutzen.

Ende des Jahres 2016 mussten die Sternfreunde die Kepler-Schule verlassen, das Gebäude ist inzwischen abgerissen und weicht einem Neubaugebiet. Für einen Neubau fehlte den Sternenfreunden das Geld. Die Stadt sagte ihnen Unterstützung zu. Jetzt ist ein Kompromiss gefunden. Der Verein kann seine Kuppel mit Teleskop auf die Schule Grönauer Baum setzen. Dort muss ohnehin ein zweiter Fluchtweg gebaut werden. Die neue Treppe wird einfach bis auf das Dach verlängert. Als Vortragsraum dient in Zukunft der Musikraum der Schule, der rund 100 Gästen Platz bietet. Nach der geplanten Erweiterung der Schule im kommenden Jahr soll auch Platz für ein kleines Büro und einen Lagerraum geschaffen werden.

Die Bauverwaltung betont, dass sie den Verein zwar unterstützen kann, aber die Finanzierung durch die Sternenfreunde erfolgen muss. Man werde aber die Adressen der Stellen weiter reichen, die Fördergelder für die neue Sternwarte zur Verfügung stellen können. Der Bauausschuss forderte am Montagabend von der Bauverwaltung, dem Verein so weit wie möglich zu helfen. Schließlich sei die Sternwarte früher eine städtische Einrichtung gewesen. Als der Stadt das Geld für diesen Bildungsbetrieb ausging, sei der Verein eingesprungen, erinnerte Roswitha Kaske (CDU) an die Geschichte des Vereins.

Wann die Sternwarte wieder öffnen kann, ist noch unklar. Die Bauverwaltung geht von einer kurzfristigen Realisierung aus. Offen sei im Moment noch, auf welcher Seite des Daches die Kuppel aufgebaut werden kann.

von Volker Stolten

erstellt am 17.Jan.2017 | 16:13 Uhr

