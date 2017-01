Bargfeld-Stegen : Das war mal das Feuerwehr-Gerätehaus am Dorfanger

1 von 1 1 von 1

Wenige Tage vor der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bargfeld-Stegen diesen Freitag begann der Abriss des nicht mehr zeitgemäßen Feuerwehr-Gerätehauses aus den 1960er Jahren. Der Abrissbagger einer Lübecker Firma leistete ganze Arbeit, denn am Ende des Tages waren nur noch einige Schuttberge vorhanden. Die werden jetzt nach Materialien sortiert und dann abgefahren.

In Kürze beginnt an gleicher Stelle am historischen Dorfanger der Neubau eines zweigeschossigen Nachfolgebaus, dessen Kosten mit rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt werden. Im Erdgeschoss entsteht die Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen, dazu Räume für Einsatzschutzkleidung und Werkstätten. Im Obergeschoss sind Schulungs-, Gruppen- und Sozialräume vorgesehen. Die mit 2950 Einwohnern größte Gemeinde im Amt Bargteheide-Land wie auch ihre 49-köpfige Wehr samt Jugendfeuerwehr hoffen, zum Frühjahr 2018 an ihren angestammten Standort zurückkehren zu können.

Vor wenigen Tagen zog die Wehr mit ihren drei Einsatzfahrzeugen und der Ausrüstung um, in ihr Ausweichquartier, den neuen Bauhof im Gewerbegebiet „Op de Koppel“ am Ortsausgang nach Elmenhorst. Ausbildung, Schulungen und Versammlungen finden vorerst im Bürgerhaus statt, also nur wenige Meter neben der Baustelle. Erste Überlegungen für eine neue Heimstatt der vor 127 Jahren gegründeten Wehr gab es seit 2009. Mitte 2012 fasste die Gemeindevertretung den Beschluss für einen Neubau am bisherigen Standort in der Ortsmitte des Dorfes. Nach einem Architektenwettbewerb erhielt ein Oldesloer Büro im Oktober 2013 den Zuschlag für die Ausführung der Baumaßnahme. Nach ausgiebiger Detail- und Fachplanung seit 2014 erfolgte im vergangenen Herbst Jahr die Ausschreibung.







.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen