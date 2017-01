Bad Oldesloe : „Das hätte ich auch gewusst!“

1 von 1 1 von 1

Wer kennt so eine Situation nicht, Fragen locker beantworten zu können, die den Kandidaten in einer der zahlreichen Fernseh-Quizshows den Angstschweiß auf die Stirn treiben? Wissensdurstige und bildungshungrige Quizzer aus Bad Oldesloe und Umgebung haben nun Gelegenheit, die Probe aufs Exempel machen.

Der Deutsche Quiz-Verein (DQV) veranstaltet mit Unterstützung der VHS Bad Oldesloe am Sonnabend, 14. Januar, ab 14 Uhr zum ersten Mal den DQV-Deutschlandcup in Schleswig-Holstein. Dabei handelt es sich um ein Quiz, das monatlich mit Ausnahme der Monate Juni und November an verschiedenen Orten in ganz Deutschland und teilweise auch im Ausland stattfindet. Die Bandbreite der Fragen erstreckt sich über alle Bereiche von Geschichte und Kunst bis Lifestyle und Sport. Neben den allgemeinen Fragen wird auch ein Spezialcup ausgespielt. Dazu müssen 30 Fragen zum Thema Geschichte beantwortet werden.

Alle, die glauben, mindestens über ein passables Halbwissen zu verfügen und Spaß am Quizzen haben, sind willkommen. Vorwissen oder Quizerfahrung sind nicht erforderlich. Austragungsort ist das Kultur- und Bildungszentrum, Beer-Yaacov-Weg 1, in Bad Oldesloe. Teilnahme an der Auftaktveranstaltung gratis. Zur besseren Vorbereitung des Wettbewerbs wird um Anmeldung per E-Mail an events@quizverein.de spätestens zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung gebeten.

>Die Termine der

ersten Jahreshälfte:

❏ 14. Januar, 14 Uhr: Deutschland-Cup I/2017, Spezialcup „Geschichte“, Städtecup

❏ 11. Februar, 14 Uhr: Deutschland-Cup II/2017, Spezialcup „Politik und Wirtschaft“, Städtecup

❏ 11. März, 14 Uhr: Deutschland-Cup III/2017, Spezialcup „Kunst und Kultur“, Städtecup

❏ 8. April, 14 Uhr: Deutschland-Cup IV/2017, Spezialcup „Literatur und Medien“, Städtecup

❏ 13. Mai, 14 Uhr: Deutschland-Cup V/2017, Spezialcup „Musik“, Städtecup

Weitere Informationen im Internet unter http://www.quizverein.de/deutschland-cup.htm





von Andreas Olbertz

erstellt am 12.Jan.2017 | 06:00 Uhr