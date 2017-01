Ahrensburg : Christliche Kita für das Missionsland im Norden

1 von 1 1 von 1

Die Teachbeyond Bildungsinitiativen gGmbH aus Kandern im Schwarzwald möchte im Gewerbegebiet Beimoor-Süd eine Kindertageseinrichtung errichten. Geplant sind drei Gruppen je 15 Kindern, eine für unter zwei und zwei für über Dreijährige. Bei Bedarf soll der Betrieb auf bis zu acht Gruppen erweitert werden.

Vorerst geht es nur um die Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises, die die Stadt beantragen muss. Beim Land hat Teachbeyond bereits die Anerkennung als Träger der öffentlichen Jugendhilfe beantragt.

Ahrensburg wäre die 24. und erste Kita in Schleswig-Holstein für das überkonfessionell-evangelikale Missionswerk. Die Gründung von Teachbeyond (ehemals Janz Team)geht auf den Kanadier Leo Janz (1919 - 2006) zurück, dessen Vorfahren zunächst von Holland nach Russland ausgewandert waren.

1954 hatte Leo Janz seine missionarische Arbeit im deutschsprachigen Europa begonnen. Die Black Forest Academy (BFA) wurde 1956 als „Ein-Zimmer-Schule“ in Basel gegründet. Seit 1981 ist sie in Kandern beheimatet und heute eine internationale christliche Schule mit gut 350 Mädchen und Jungen aus über 40 Nationen.

In Ahrensburg soll die Kita gleich zum Start auch als Familienzentrum arbeiten und sich zu einer interkonfessionellen und -kulturellen, bilingualen Kita auf Basis der Evangelischen Allianz entwickeln. Aus der Sicht von Teachbeyond ist Norddeutschland Missionsland, in dem der „geistliche Grundwasserspiegel unter Null“ ist. In Ahrensburg soll gleichzeitig die Zweigstelle von Teachbeyond entstehen, die für alle staatlich genehmigten und finanzierten christlichen Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland zuständig ist.

Iris und Andreas Koch waren 2007 Geschäftsführer und Vorstand der August-Hermann-Francke-Schule in Hamburg geworden. Dort sei ihnen „der Blick für die großen Chancen einer Allgemeinbildung auf christlicher, biblischer Basis geöffnet“ worden, sagen sie in einem Interview mit Dorothea Gebauer von Teachbeayond. „Die meist sehr positiven Erfahrungen der Eltern und Kinder an christlichen Kitas führen immer wieder dazu, dass Eltern für ihre Kinder eine solche Erziehung auch für die schulische Laufbahn wünschen. Sofern sich das in Ahrensburg ergibt, könnte auch eine Bekenntnisschule entstehen“, so Iris und Andreas Koch, die heute für den Bereich Kindergarten und Schulen zuständig sind, in dem Interview.

Eine einzige Bekenntnisschule zu gründen sei schon eine besondere Herausforderung. „Unsere Vision geht aber darüber hinaus, nämlich bis 2020 drei Bekenntnisschulen zu gründen“, so Iris und Andreas Koch. Eine Wachstumsbremse sei allerdings das Problem, gläubige Pädagogen und Erzieher in Deutschland zu finden.

Im Sozialausschuss am heutigen Dienstag ist die Teachbeyond-Kita ein Tagesordnungspunkt. In der Sitzung ab 19.30 Uhr in der Rudolf-Kinau-Straße 13 - 15 geht es außerdem um eine überplanmäßige Ausgabe von 70 000 Euro für die Betreuung Ahrensburger Kinder in Hamburg und eine neue zweigruppige Krippe in der Hagener Allee 5. Auf der Warteliste stehen 273 Kinder. Außerdem besichtigen die Ausschussmitglieder das ehemalige Pastorat, in dem jetzt Flüchtlinge wohnen.

von Rolf Blase

erstellt am 10.Jan.2017 | 06:00 Uhr