Bussard in Not: Feuerwehr hilft

Tierrettung in Oststeinbek: Spaziergänger hatten einen hilflosen Mäusebussard in einem Baum entdeckt. 10.16 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte mit acht Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Der Greifvogel hing an seinem Flügel in einem Baum an der Möllner Landstraße, kurz vor der Kreuzung Willinghusener Weg. Wegen des weichen Ackerbodens wurde der Traktor des Bauhofs samt Hubarbeitsbühne angefordert. Franz Jurgasch und Christopher Eberl fuhren langsam zum zappelnden Tier hoch und durchtrennten die Drachenschnur. Am Boden entfernte Ortswehrführer Michael Lüders die Reste der Schnur vom Flügel. Danach wurde das unverletzte Tier freigelassen und flog davon. Um 11.05 Uhr war der Einsatz beendet. „Die Greifvogelrettung entwickelt sich zu unserem Spezialgebiet“, so Pressesprecher Christian Höft. Erst Ende Oktober hatten die Retter einen Bussard aus einer Drachenschnur befreit.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 16.Jan.2017 | 19:43 Uhr

