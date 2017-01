Bad Oldesloe : Brautpaar freut sich auf Nachwuchs

1 von 1 Foto: Gusick 1 von 1

Tobias Wittmann und Sabrina Simone gaben sich gestern auf dem Standesamt der Kreisstadt das Ja-Wort. Anfang Mai erwarten die Brautleute ihren ersten Nachwuchs. Kennengelernt haben sich der 24-jährige Hamburger und die 28-Jährige aus Gunzenhausen 2008 in Mittelfranken im Berufsbildungswerk in Mosbach bei Heidelberg. Danach dauerte es allerdings noch einige Jahre, bis aus ihnen ein Paar wurde. Inzwischen leben die Brautleute in Bad Oldesloe.

Eine kirchliche Hochzeit haben der Gebäudereiniger und seine Frau, sie darf derzeit wegen der Schwangerschaft nicht berufstätig sein, auch geplant. Sie soll zusammen mit der Taufe des Kindes erfolgen. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest. Freitag feierte das frischvermählte Paar die standesamtliche Trauung gemeinsam mit Familie und Freunden in einem griechischen Restaurant.

von Andreas Olbertz

erstellt am 20.Jan.2017 | 17:33 Uhr