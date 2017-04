Kreis Plön : Bombenentschärfung am Mittwoch in Schönkirchen

Schönkirchen | Rund 1000 Menschen müssen am Mittwochnachmittag wegen einer Bombenentschärfung in Schönkirchen (Kreis Plön) ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll gegen 16.30 Uhr entschärft werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Details zur Entschärfung und zu den erforderlichen Straßensperrungen waren zunächst nicht bekannt.

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 18:13 Uhr