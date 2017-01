Flüchtlings-Serie : Besser kann das Jahr nicht beginnen

vergrößern 1 von 4 Foto: Fotos: st 1 von 4







Viele Menschen sind aus Syrien geflohen, um den Wirren des Krieges in ihrem Heimatland zu entkommen. Sie haben gefährliche Fluchtwege in Kauf genommen, um hier Asyl zu beantragen und in Frieden leben zu können. Dazu gehört in Stormarn das Ehepaar Hala Ismaiel (28) und Ziead Zankello (29) aus Aleppo. Beide sind vor über einem Jahr hier angekommen und versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Das Stormarner Tageblatt hat die jungen Syrer – beide studierten an der University of Fine Arts in Aleppo – nach den Beweggründen für ihre Flucht, ihrem Alltag in fremder Umgebung und ihren Zukunftsplänen befragt und wird ihren Werdegang in den kommenden Monaten auch weiterhin begleiten. Im 10. Teil erzählen Hala und Ziead von ihrer ersten großen Ausstellung in einer Hamburger Galerie, der Suche nach einem Ausbildungsplatz und der Freude über die Ankunft der Mutter in Deutschland.

*****

Was für ein Jahresanfang für Hala und Ziead! „2017 hat für uns sehr, sehr gut begonnen“, sagt Hala und strahlt über das ganze Gesicht. Noch vor Silvester erhielten sie und ihr Mann die freudige Nachricht: Halas Mutter Myassar darf aus Syrien ausreisen. „Alles ging plötzlich ganz schnell, nachdem wir über ein Jahr warten mussten“, erklärt Ziead. Halas Vater Mahmoud, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt, hatte einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt – mit Erfolg, wenn auch der erforderliche Stempel im Pass der 64-Jährigen lange auf sich warten ließ. Monate der Angst um seine in Aleppo zurückgebliebenen Frau folgten. Immer wieder sprach diese bei der Botschaft in Beirut vor.

Dort lagen ihre Papiere im Dezember schon bereit – jedoch nicht unterschrieben, weil der Botschaftsmitarbeiter im Urlaub war. Dann kurz vor Silvester der Anruf aus Syrien: Myassar hat alle Papiere zusammen und bereits den Flug nach Hamburg gebucht. Gemeinsam mit einem Freund und Halas Bruder Joud fuhren Hala und Ziead zum Flughafen und konnten endlich die Mutter in die Arme schließen. „Es war ein unglaublich schönes Gefühl, die Familie wieder vereint zu haben“, erinnert sich Hala. Zwei Jahre lang hatte sie ihre Mutter nicht mehr gesehen, nachdem sie und Ziead zuerst in die Türkei und dann nach Deutschland geflüchtet waren. „Jetzt muss meine Mutter erst mal richtig ankommen. Sie kann es noch kaum glauben, dass sie endlich in Sicherheit und bei ihren Liebsten ist“, so die junge Syrerin.

Bevor Myassar mit Mahmoud nach Büdelsdorf fuhr, wo ihr Mann lebt, hatte sie jedoch wenig Zeit zum Durchatmen, denn die große Austellung in der internationalen Galerie Marziart stand vor der Tür. Gemeinsam nahm die gesamte Familie an der Vernissage teil. „Es war ein großer Erfolg, es waren sehr viele Besucher da und wir sind mit jeder Menge Menschen in Kontakt gekommen“, freut sich Ziead über die Ausstellungseröffnung. Eine der sechs ausstellenden Künstler überraschte beide sogar und schenkte ihnen eines ihrer Bilder. Doch die größte Freude war das Treffen mit der Frau aus Ahrensburg, die ihnen die Ausstellung mit ihrer Spende überhaupt erst ermöglicht hatte. „Wir sind ihr so dankbar und waren froh, sie endlich zu treffen und danke sagen zu können“, sagt Ziead.

Seine Zeichnungen haben das Thema „Snapshot of the memory“ und zeigen Orte in Syrien, wie sie vor dem Krieg waren, und die jetzt auf ihre Besitzer warten. „Die Bilder zeigen das Warten darauf, die Menschen und bekannten Orte in der Heimat wiederzusehen“, erklärt er. Auch Halas Zeichnungen erzählen vom Warten. Sie zeigen eine Frau und ihre Schmerzen bei der Geburt – Ausdruck des schmerzlichen Wartens auf Frieden in Syrien. Hala: „Sie ist wie unser Syrien, das all diese Leiden ertragen muss und auf die Freiheit hofft.“ Die Ausstellung in Hamburg läuft noch bis zum 8. Februar.

Hala und Ziead haben bereits mehrere Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz im Bereich Design abgeschickt. Mit ihrem Kunststudium und dem bald abgeschlossenen Deutschkursus hoffen sie, dass es klappt. „Wir wollen nicht Jahre verlieren, um unseren Master hier zu machen. Wir haben ja ein abgeschlossenes Studium und wollen bald auch Geld verdienen“, erklärt Hala ihre Entscheidung. Und sie kann sich doch schon ein wenig freuen: Anfang des nächsten Monats hat sie bereits das erste Vorstellungsgespräch in einer Hamburger Firma. Es geht gut voran bei Hala und Ziead. Das neue Jahr scheint unter einem guten Stern zu stehen.

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 26.Jan.2017 | 17:50 Uhr

