Trittau : Banken auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern

1 von 1 Foto: Blase 1 von 1

Die vor knapp einem Jahr geplatzte Fusion mit der Volksbank Lübeck ist für die Raiffeisenbank Südstormarn-Mölln kein Thema mehr. Und die Vorstände Carsten-Peter Feddersen und Kai Schubert denken auch nicht über mögliche neue Partner nach. „Erstens ist die Lage heute so, dass daran auch eine Fusion nichts ändern würde. Und zum anderen haben wir gerade mit einer Software-Umstellung genug zu tun“, so Feddersen und Schubert.

Die Genossenschaftsbanken haben sich bundesweit für ein gemeinsames Rechenzentrum und die in Süddeutschland eingesetzte Software entschlossen. Für die Banken im Norden heißt das, sich auf komplett neue Arbeitsweisen einzustellen.

Es ist ein Schritt hin zu mehr Zusammenarbeit und Effizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung. Vor dieser Aufgabe stehen die Banken nicht nur im übergeordneten Bereich, sondern auch direkt im eigenen Haus. Die Raiba Südstormarn-Mölln hat im vergangenen Jahr die Filiale in Glinde geschlossen und mit zehn Mitarbeitern Altersteilzeit vereinbart, „zu attraktiven Konditionen“, sagt Feddersen.

„Wir haben das nicht getan, weil wir sparen müssen, sondern weil wir es uns jetzt noch leisten können und auf betriebsbedingte Kündigungen auch in Zukunft verzichten wollen“, so Schubert. Dass der Gewinn der Raiffeisenbank im letzten Jahr von 6,9 auf 5,8 Millionen Euro gesunken ist, geht zu fast 50 Prozent auf die vorgeschriebenen Rückstellungen für die Altersteilzeit zurück.

Die anderen Kennzahlen sind trotz des schwierigen Umfelds noch gut, aber weit vom Jubeln entfernt. „Wir verzeichnen eine stabile Entwicklung“, beschreibt es Schubert. Die Bilanzsumme stieg um 3,1 Prozent auf 695 Millionen Euro, das Kreditgeschäft mit Kunden um 1,3 Prozent auf 390 Millionen. Hinzu kommen Immobilienkredite in Höhe von 26 Millionen, die an Hypothekenbanken vermittelt wurden.

„Wir hätten uns gern mehr gewünscht, aber viele Kunden nutzen die Niedrigzinsphase für reguläre oder Sondertilgungen“, sagt Feddersen: „Wir leben in einer verrückten Zeit, in der es aufgrund der Zinssituation schwierig ist, diese zusätzlichen Einnahmen unterzubringen.“ Erstaunlich sei auch, dass trotz der Niedrigzinsen die Einlagen noch um 3,3 Prozent auf 469 Millionen Euro anstiegen.

Die Banken selbst müssen für Geld bei der EZB bereits Negativzinsen zahlen. An die Kunden könne man das schon aufgrund der gesetzlichen Lage in Deutschland nicht weitergeben, so Schubert. Die Zinsen waren allerdings die Basis, aus den Erträgen haben sich die Banken jahrhundertelang finanziert. Klar ist: Wenn es noch jahrelang weitergeht mit Null- und Negativzinsen gibt es kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr. Hinzu kommt, dass die Bürokratie immer weiter „ausufert“ und die Banken gezwungen sind, ihr Eigenkapital weiter zu erhöhen.

Der Raiffeisenbank Südstormarn-Mölln ist das im vergangenen Jahr wieder gelungen, und man werde die Anforderungen auch in Zukunft erfüllen, ist Schubert sicher: „Aber dafür müssen wir uns gut aufstellen und neue Geschäftsfelder finden.“ Für eine regional tätige Bank geht es natürlich um die Kunden im Geschäftsgebiet. Deren Verhalten und Erwartungen haben sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. „Die Frequenz in unseren Filialen hat sich um 30 bis 40 Prozent reduziert, und diese Entwicklung wird weitergehen“, sagt Schubert.

Als Konsequenz daraus will man allerdings nicht die Zahl der Filialen weiter reduzieren. „Unsere elf Standorte sind gut in unserem Geschäftsgebiet verteilt und wichtig für den direkten Kontakt zum Kunden“, so Feddersen. Weil die aber immer häufiger über PC oder Tablet kommen, werde man die digitalen Angebote ausbauen.

Um zu erfahren, was die Kunden vermissen, was sie sich wünschen oder vorstellen können, organisiert die Raiba Mitte März eine Zukunftswerkstatt unter externer Moderation. „Wir haben bereits über 30 Anmeldungen und sind offen für alle Ideen für neue Geschäftsfelder“, sagt Schubert.

von Rolf Blase

erstellt am 11.Jan.2017 | 13:15 Uhr