Unfall in Bargfeld-Stegen : Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Bargfeld-Stegen | Bei einem schweren Verkehrsunfall starb am Dienstagabend auf der Kayhuder Straße in Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn) ein 30 Jahre alter Autofahrer.

Der Mann war in Höhe des Heinrich-Sengelmann-Krankenhauses (HSK) mit seinem Mitsubishi Colt nach rechts in den Grünstreifen geraten und dort frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Motor aus dem Wagen gerissen und Teile der Winschutzscheibe hatten sich in den Baum gebohrt. Weitere Autoteile lagen überall auf der Straße herum. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Er hat den Unfall nicht überlebt. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Strecke war laut Polizeisprecher für etwa zwei Stunden gesperrt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bargfeld-Stegen, Elmenhorst, Sülfeld, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie die Polizei.

von rtn/Peter Wüst

erstellt am 11.Jan.2017 | 07:38 Uhr

