Autobahn gesperrt, 35 Unfälle, viel Stürze

Kurz aber heftig: Die Glätte hatte am Samstag Stormarn voll im Griff. Zwischen dem Vor- und Nachmittag gab es allein auf dem Autobahnen 35 Unfälle. Fünf davon ereigneten sich in kurzer Zeit kurz hinter Stapelfeld. Die Fahrbahn war dort so spiegelglatt, dass die Polizei die A1 zwischen Stapelfeld und Barsbüttel komplett sperrte. Erst nach zwei Stunden ging es hinter den Streuwagen der Autobahnmeisterei weiter. Nach 15.30 Uhr hatten die Streudienste die Lage so weit unter Kontrolle, dass es zu keinen weiteren Unfällen kam. Die Zahl der Leichtverletzten hielt sich mit vier in Grenzten.

Spiegelglatt waren aber weiterhin die meisten Rad- und Fußwege. Allein in der Notaufnahme der Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe 45 Patienten behandelt werden, die ausgerutscht und schlimmer gestürzt waren. „Es waren überwiegend ältere Menschen, von denen die meisten aus Bad Oldesloe kamen“, sagt Sprecherin Nicole Brandstetter. Das Team um Assistenzarzt Dr. Christian Grenz war bis 23 Uhr mit gebrochen Handgelenken, Ellenbogen und Oberschenkelhalsfrakturen gut beschäftigt. 15 Patienten wurden stationär aufgenommen. Einige wurden gleich am Samstag operiert, ein Teil gestern, die anderen kommen heute erst „unter’s Messer“. Nur ein kleiner Teil der Gestützten war mit dem Rettungswagens in die Klinik gebracht worden. Die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe zählte rund 150 Glätteeinsätze in den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein. In den meisten Fällen handelt es sich um Auffahrunfälle, die mit Blechschäden zudem meist glimpflich ausgingen.

Unglaubliches Glück im Unglück hatte der Beifahrer eines VW Golf in Hoisdorf. Der Wagen war am Samstag auf der glatten Dorfstraße bei geringem Tempo ins Rutschen gekommen und in einen Holzzaun geprallt. Dabei splitterte ein stabiler Pfahl ab und bohrte sich rechts neben dem Kühler durch die Front und durch den Motor- in den Innenraum. Nur um ein Haar verfehlte er den Beifahrer im Golf. Beide Insassen erlitten einen Schock.

