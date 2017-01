Ahrensburg hat wieder einen Kirchenvorstand

1 von 1 Foto: Rüscher 1 von 1

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der Verpflichtung des Beauftragtengremiums der Kirchengemeinde Ahrensburg wurden die Mitglieder am Sonntag im Rahmen eines Gottesdienstes in der Schlosskirche von Propst Hans-Jürgen Buhl verabschiedet. Zugleich wurden die Mitglieder des im November neugewählten Kirchengemeinderats von Pastorin Ursula Wegmann, der bisherigen Vorsitzenden des Beauftragtengremiums, in ihr Ehrenamt eingeführt.

Das Beauftragtengremium war notwendig geworden, weil aus dem ordentlich gewählten Kirchengemeinderat im November 2014 zahlreiche Mitglieder zurückgetreten waren – das Gremium war nicht mehr beschlussfähig. Die Verfassung der Nordkirche sieht in solchen Fällen die Einberufung eines Beauftragtengremiums durch den Kirchenkreisrat Hamburg-Ost vor.

Nun gibt es in der Gemeinde wieder einen Kirchenvorstand, dessen 13 ehrenamtlich tätige Mitglieder gewählt wurden. Dem Gremium gehören an: Kirchenmusikdirektor Ulrich Fornoff, Fabian Garthe, Susanne Geißler-Schön, Hans-Peter Hansen, Jan Hansen, Jessica Heinrich, Irene Karsten,, Margit Kreß, Florian Lemberg, Herbert Meißner, Ursula-Inga Mühlfeld, Wiebke Pinkowsky und Dr. Elisabeth Tuch.

Auf der sich gleich an den Gottesdioenst anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Herbert Meißner zum neuen Vorsitzenden gewählt, Stellvertreterin wurde Pastorin Ursula Sieg.



Fotos: M. Rüscher

Pastorin Ursula Sieg wird am 29. Januar in ihr Amt eingeführt, neben ihr Propst Hans-Jürgen Buhl.



