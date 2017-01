Bad Oldesloe : A 1: Unfallserie geht weiter

1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Schon wieder ein schwerer Unfall auf der A 1 Höhe Bad Oldesloe. Am Sonntagabend überschlug sich ein Renault Talisman an der Ausfahrt in Richtung Norden. Die beiden Insassen, ein junges Pärchen aus Eisenach, waren in dem fahrzeug eingeklemmt. Der 26-jährige Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, seine 19-jährige Beifahrerin wurde lebensbedrohlich verletzt. Nach Information der Polizei von gestern ist die Frau mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Möglicherweise wollten sie abfahren, hatten es zu spät gesehen oder es sich kurzfristig wieder anders überlegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr der Renault auf dem Verzögerungsstreifen der Abfahrt, dann aber geradeaus weiter gegen das blaue Schild „Abfahrt“ und die Notrufsäule. Der Wagen geriet auf die dort beginnende, aufsteigende Schutzplanke, überschlug sich mehrfach und blieb dann völlig demoliert im grünen Dreiecke zwischen der Ab- und Zufahrt liegen.

Die Leitstelle alarmierte Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehren Bargteheide und Hammoor. Mit Schere und Spreizer befreiten die Feuerwehrleute die Eingeklemmten mit aus dem total zertrümmerten Fahrzeug. Die beiden Schwerverletzen wurden während dieser Arbeiten von Rettungssanitätern und Notarzt betreut. Beide wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Während der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr in Richtung Norden einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Es ist bereits der dritte schwere Verkehrsunfall auf diesem Autobahnabschnitt innerhalb kurzer Zeit. Vor wenigen Tagen, am Donnerstagabend, waren an der Abfahrt Bad Oldesloe aus Richtung Norden zwei Menschen gestorben: Ein Stormarner hatte einem 54-Jährigen aus Bielefeld helfen wollen, dessen ramponierter Toyota unbeleuchtet an der Mittelleitplanke stand, als ein Hyundai in den Wagen krachte. Der Toyota war zuvor vermutlich von einem Auto Mazda aus Winsen/Luhe angefahren worden. Die Ermittlungen laufen.

Am 14. Januar, einem Samstag, hatte es nach einem Hagelschauer eine Massenkarambolage in Höhe Lasbek auf der A 1 gegeben. 26 Autos, zwei Kleinlaster und drei Sattelzüge waren beteiligt, es gab diverse Verletzte, eine 73-Jährige kam ums Leben. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten auf der Fahrbahn Richtung Süden sieben Stunden, in Richtung Norden wurde die A1 erst nach mehr als zehn Stunden wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Rückstau bis zum Kreuz Bargteheide standen gestern morgen auch die Autofahrer, die nach Hamburg wollten. Mehrere Auffahrunfälle mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen gegen 7.25 Uhr kurz hinter dem Kreuz Ost waren Ursache für einen kilometerlangen Stau im Berufsverkehr.

Die Häufung schwerer Unfälle fordert Polizei und Rettungskräfte gleichermaßen. Eine eindeutige Ursache gibt es mit Hagel und Glätte nur für die Massenkarambolage. „Wir versuchen generell zu analysieren, ob es Zusammenhänge gibt. Das ist hier nicht der Fall. Alle Unfälle sind komplett verschieden“, sagt Holger Meier aus der Pressestelle der Polizeidirektion. Auch im Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe kann man es sich „nicht anders als durch Zufall erklären“, so Kai von Lemm: „Das ist momentan eine Häufung, deren Ursachen wir nicht konkret festmachen können.“

von Rolf Blase

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:00 Uhr