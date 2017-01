Bad Oldesloe : A 1: Eine Kollision des Schreckens

vergrößern 1 von 2 Foto: hok 1 von 2

Ein Horror-Unfall auf der A1 bei Bad Oldesloe hat zwei Menschen das Leben gekostet. Die beiden Männer, ein 44-jähriger Stormarner und ein 54-jährger aus Bielefeld, standen am Donnerstagsabend bei einem Unfallwagen auf der linken Spur, als ein weiteres Fahrzeug in das Auto krachte. Für die Rettungskräfte bot sich ein schreckliches Bild.

Über Leitplanke geschleudert

Auf der Autobahn in Richtung Süden standen 200 Meter vor der Abfahrt Bad Oldesloe zwei völlig demolierte Autos. An der Leitplanke der Gegenfahrbahn lagen zwei Tote. Vermutlich waren die beiden Männer über die mittlere Leitplanke geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Die Notärzte konnten ihnen nicht mehr helfen. Sie verstarben noch an der Unfallstelle. Der Stormarner hatte gegen 20.24 Uhr den unbeleuchteten Toyota auf der linken Spur bemerkt. Der 44-Jährige stoppte seinen Honda auf dem Standstreifen, stieg aus, ging über die Autobahn zu dem Toyota und half dem 54-jährigen Fahrer aus dem Wagen. Die Polizei vermutet, dass sie hinter dem Wagen standen, als ein Kölner (44) mit seinem Hyundai in den Toyota krachte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er den Honda mit der Warnblinkanlage gesehen und war auf die linke Spur gewechselt, wo der unbeleuchtete Toyota stand. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die beiden Männer über die Leitplanke geschleudert wurden.

Der Fahrer des Hyundai wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Beifahrerin des Stormarners im Honda erlitt einen Schock. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Toyota vorher mit einem Mazda aus Winsen/Luhe kollidiert, dessen Fahrer flüchtete. Weil es ein zweites Trümmerfeld gab, leitete die Polizei eine Fahndung nach möglichen weiteren Verletzten und Unfallflüchtigen ein. Dabei entdeckten die Beamten im Oldesloer Gewerbegebiet den Mazda mit frischen Unfallspuren.

Bei der Überprüfung der Halteranschrift wurde der 42-Jährige zu Hause in Winsen stark alkoholisiert angetroffen. Ob er in den Unfall verwickelt war, muss noch geklärt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht aufgenommen. Auch die Umgebung der Unfallstelle wurde mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera abgesucht. Die Suche blieb jedoch ohne Ergebnis.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen, der jede Kleinigkeit im Bereich der Unfallstelle aufnahm. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Oldesloe und Reinfeld, diverse Rettungs- und Notarztwagen, die Technische Einsatzleitung und das THW aus Ahrensburg und Bad Oldesloe, das mit zwei Lichtmasten, Scheinwerfern und Powermoons die Ausleuchtung übernahm.

Fahrer harrten fast 5 stunden aus

Für die Unfallaufnahme, Untersuchung und Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. In Richtung Norden wurde die A 1 gegen 0.10 Uhr wieder freigegeben. In Richtung Süden konnte erst um 1.15 Uhr eine Spur geöffnet werden, so dass manche Fahrer fast fünf Stunden dort ausharren mussten. Zwei Stunden nach dem Unfall begann die Polizei am Stauende mit der sogenannten Rückführung der Fahrzeuge. Sie wurden zur abgesperrten Anschlussstelle Reinfeld geleitet, die sieben Kilometer von der Unfallstelle entfernt ist.