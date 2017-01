Kreisarchiv : 150 Jahre Stormarn – 15 Orte im Bild

vergrößern 1 von 5 Foto: Kreisarchiv 1 von 5









Alte Fotos erzählen Geschichten. Das Kreisarchiv Stormarn macht Bilder aus dem Kreis für einen kurzen Augenblick wieder lebendig: In der Vortragsreihe „150 Jahre Stormarn – 15 Orte im Bild“. Ob historische Ansichtskarten, Luftbilder, Dias, Plakate oder Fotos aus Nachlässen von Journalisten und Privatpersonen, das Kreisarchiv präsentiert Highlights aus seinen Beständen.

Die beiden Referentinnen Dr. Karin Gröwer und Barbara Günther betten die Fotografien in ihren zeitlichen Kontext ein und nehmen die Besucher mit auf eine visuelle Reise durch die Vergangenheit Stormarns. So werden kurze Schlaglichter auf 15 Orte des gesamten Kreises geworfen.

Zur der Vortragsreihe, die am Dienstag, 10. Januar , beginnt, präsentiert das Kreisarchiv auch einen Bildband – skizzieren die Entwicklung von Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Barsbüttel, Elmenhorst, Glinde, Hammoor, Hoisdorf und Siek, Lütjensee und Großensee, der Ortsteile Harksheide und Glashütte im heutigen Norderstedt, Reinbek, Reinfeld, Travenbrück und Grabau, Trittau und zu guter letzt Zarpen. Mit 150 Fotos – zehn zu jedem Vortrag – und kurzen Texten können sich Interessierte auf eine Zeitreise durch 150 Jahre Stormarn begeben. Zu sehen sind unter anderem der Bau des Sachsenwaldhochhauses aus luftiger Höhe 1965 (Foto), die Fahrt eines der letzten Züge aus Trittau 1968, Uwe Seeler 1960 im Oldesloer Travestadion 1960 (Foto) oder Dreharbeiten mit Klaus-Jürgen Wussow und Evelyn Hamann im Forsthaus Seebergen 1999(Foto). Das Buch ist für 20 Euro in den Buchhandlungen Stojan (Ahrensburg), Kohrs (Großhansdorf), Willfang (Bad Oldesloe), Erdmann (Reinbek), Michaels (Reinfeld) in der Bargteheider Buchhandlung, in der Bücherkate Glinde und im Buchladen Trittau erhältlich und kann auch per E-Mail an kreisarchiv@kreis-stormarn.de bestellt werden.

Die Vortragsreihe ist Teil der Veranstaltungen zum 150. Kreisjubiläum, das in diesem Jahr begangen wird. Nach dem Anschluss Schleswig-Holsteins an Preußen wurde 1867 der Kreis Stormarn gebildet. Die Reihe mit 15 Vorträgen beginnt in Reinbek und endet am 28. Februar in Elmenhorst. Dazwischen geht es um Reinfeld und Travenbrück, Bad Oldesloe, Hammoor, Bargteheide, Ahrensburg, Trittau, Glinde oder Barsbüttel, auch Glashütte und Harksheide, seit 1970 Stadtteile von Norderstedt, sind mit dabei. Veranstalter sind neben den Städten und Gemeinden auch die Stadtbücherei Ahrensburg, das Stadtarchiv Norderstedt, das Schloss Reinbek und das Amtsarchiv Trittau.

Das Kreisarchiv in Bad Oldesloe besitzt einen großen Fundus an Bildern aus den vergangenen Jahrzehnten, konnte bislang aber erst einen Teil erfassen. Allein der Bestand des Fotojournalisten Raimund Marfels besteht aus fast 48 000 Negativen. Sie wurden bereits erschlossen. Das Kreisarchiv besitzt auch die Fotos der Journalisten Bernd Nursey, Stefan Huhndorf und Martina Tabel. Auch Bilder von Privatpersonen sind zu sehen, wie die von Hans Mallek, der vor allem das Alltagsleben in Oldesloe mit seiner Kamera dokumentierte, sowie von Klaus-Dieter Schwerdtfeger, den die Eisenbahngeschichte begeisterte. Fotos aus Ortschaften wie Hoisdorf, Siek, Glinde, Hammoor oder Elmenhorst zeigen das ländlich geprägte Leben und wie es sich in den Jahrzehnten wandelte.

Besondere Einblicke geben auch die Ansichtskarten der Orte. Das Kreisarchiv hat mehr als 1200 Postkarten im Bestand sowie fast 2400 Plakate, die das politische und kulturelle Geschehen im Kreis dokumentieren.

An den Ahrensburger Ansichtskarten wird deutlich, welch Anziehungskraft die Schlossstadt um 1900 als Ausflugsziel auf die Großstädter ausübte. Eine andere Karte zeigt die Kurstadt Bad Oldesloe. Schwefel- und solehaltige Quellen hatten Oldesloe zwischen 1813 und 1830 in den Rang eines mondänen Heilbades aufsteigen lassen. Zu beliebten Ausflugsorten zählten einst auch Trittau und die Karpfenstadt Reinfeld, die als Luftkurorte angepriesen wurden. Eine Ansichtskarte aus der Gemeinde Zarpen zeigt dagegen die große Ziegelei Ende des 19. Jahrhunderts und verweist damit auf den gewerblichen Sektor.

von Andreas Olbertz

erstellt am 03.Jan.2017 | 06:00 Uhr