Tarp/Schuby und Henstedt-Ulzburg/Quickborn : Zwei Sperrungen der A7: Ein Mann wird vermisst

1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Jalm | Auf der Autobahn 7 ist es am Donnerstagabend in Höhe Jalm (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Angaben zufolge ist ein Auto unter einen Lastwagen geraten.

Zwei der drei Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Fahrer des Wagens vom Unfallort weggelaufen sein. Nach dem Vermissten wird mit Hilfe eines Polizei-Hundes gesucht. Da nicht klar war, in welche Richtung der Mann gelaufen war, mussten die A7 aus Sicherheitsgründen zwischen Tarp und Schuby in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Der Unfall hatte sich gegen 19.00 Uhr ereignet, die Polizei rechnete damit, dass die Sperrung bis maximal 22.30 Uhr aufrecht erhalten wird.

Zweite Sperrung bei Quickborn

Eine weitere Vollsperrung gab es weiter südlich auf der Autobahn. Zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn fing ein Auto-Transporter Feuer.

Der Fahrer des Transporters konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sein Fahrzeug und die geladenen Autos brannten komplett aus. Wie lange, die Autobahn noch gesperrt bleiben wird, ist noch unklar.

Aktuelle Verkehrsmeldungen auf www.shz.de/verkehr.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 02.Feb.2017 | 22:36 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen