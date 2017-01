Schleswig : Zwei Schilder, zwei Regeln

1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

Es war nicht zu übersehen. Wer in den vergangenen Monaten von Süden kommend in die Stadt fuhr, warf fast zwangsläufig einen Blick auf das große Werbeschild der „Heimat“. Mitten auf der kleinen Rasenfläche an der Kreuzung Schleistraße/Flensburger Straße, dort wo einst die „Schleihalle“ stand, grüßte von einem riesigen Plakat ein Seemann, daneben waren die Highlights für die aktuelle Saison des Veranstaltungshauses auf der Freiheit aufgelistet: Gitte, Mirja Boes, Rüdiger Hoffmann, Bernd Stelter, Bernhard Hoecker. Alles Namen von bekannten Künstlern, die sich in diesem Jahr in der „Heimat“ die Klinke in die Hand geben. Jetzt jedoch ist besagtes Schild plötzlich verschwunden – auch zur Überraschung von Mario Hoff.

Der Macher der „Heimat“ hatte die große Werbefläche im vergangenen Sommer von Team Vivendi übernommen. Die Entwicklungsgesellschaft für den Stadtteil auf der Freiheit hatte darauf zuvor jahrelang in bunten Farben Reklame gemacht für ihr Projekt. Bis Anspruch und Wirklichkeit offensichtlich nicht mehr zusammenpassten. „Dann haben wir uns letztes Jahr darauf geeinigt, dass wir für die ,Heimat‘ auf der Fläche Werbung machen können“, sagt Hoff, der dabei allerdings die Rechnung ohne das Bauamt gemacht hat. Denn: Die Reklametafel steht auf einer städtischen Grünfläche. Und auf denen sind Werbeschilder nicht erlaubt – es sei denn, man hat eine Sondernutzungserlaubnis. Die hatte Team Vivendi zwar, sie lief jedoch Ende 2016 aus. „Wir haben die Verantwortlichen deshalb mehrfach aufgefordert, das Schild abzubauen, dies am Ende auch angemahnt. Da nichts passiert ist, sind wir jetzt selber zur Tat geschritten“, sagt Bauamtsleiterin Manja Havenstein. Die Umweltdienste hätten das Holzgerüst deshalb am Mittwoch und gestern entfernt. Die Rechnung für die Kosten, die dafür angefallen sind, werde man nun an Team Vivendi weiterleiten.

Das indes wird Mario Hoff kaum trösten. Denn er hätte die auffällige Werbefläche gerne weiter genutzt. „Ich habe bei der Stadt angefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt, habe aber keine Antwort bekommen. Mit dem Abbau des Schildes wurden stattdessen Tatsachen geschaffen. Das hat mich schon etwas verwundert“, sagt er.

Wundern werden sich nun wahrscheinlich auch neutrale Beobachter, wenn sie sehen, dass zwar das „Heimat“-Schild verschwunden ist, die Werbetafel des Landestheaters direkt daneben hingegen noch steht. Und sie wird auch weiterhin stehen bleiben, wie Manja Havenstein erklärt. Denn in diesem Fall sieht die Sache ganz anders aus. Zwar habe das Landestheater – im Gegensatz zu Team Vivendi – keine Sondernutzungserlaubnis, darf auf der Grünfläche aber weiter für seine Vorstellungen werben. Warum? „Weil das eine Entscheidung war, die Bürgermeister Thorsten Dahl einst getroffen hat und die bis heute gilt“, so Havenstein. Hintergrund war der nicht geplante Umzug des Landestheaters im Sommer 2011 vom maroden Stadttheater ins Slesvighus. „Schon immer hatte das Theater Werbeflächen direkt vor dem Haus. Das sollte auch am neuen Standort so bleiben“, erklärt die Bauamts-Chefin. Und wie es aussieht, bleibe diese Regelung so lange bestehen, bis das Landestheater in den Neubau neben der „Heimat“ umgezogen ist.

Fragt sich dennoch, warum letztgenannte jetzt nicht mehr auf dem „Schleihallen“-Platz werben darf. Schließlich müsste die Stadt selbst doch Interesse an einem wirtschaftlichen Erfolg des Hauses haben – hat sie doch im Frühjahr 2016 um den Erhalt des Varieté-Theaters gekämpft. Damals hatte auch die Ratsversammlung dafür votiert, Hoff das „Heimat“-Konzept für 150 000 Euro abzukaufen, zudem sollte dieser in einer Art Angestelltenverhältnis Veranstaltungsmanager des neu geplanten Kulturhauses auf der Freiheit werden. Ob dies inzwischen in trockenen Tüchern ist? „Zu laufenden Vertragsverhandlungen möchte ich nichts sagen“, erklärt Hoff dazu. Havenstein sagt zumindest, dass „Mario Hoff derzeit nicht Angestellter der Stadt Schleswig“ ist. Zum Stand der Verhandlungen könne sie keine Angaben machen. Das liege auch nicht in ihrem Aufgabenbereich. „Aber es gibt einfach Regeln, wie und wo man werben darf, und diese Regeln gelten für alle“, sagt sie. Mit einer neuen Sondererlaubnis für die „Heimat“ wolle die Stadt keinen weiteren Präzedenzfall schaffen. Dennoch, so betont sie, unterstütze man die Kultureinrichtung gerne, auch was das Thema Werbung angehe. Mario Hoff habe ein tolles Konzept, von dem Schleswig auch als Stadt profitiere. „Das wissen wir zu schätzen.“

von Sven Windmann

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:42 Uhr