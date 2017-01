Amtsgericht Schleswig : Zehn Monate Haft für einen Glücks-Cent

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Sie brauchten Geld und kamen auf eine Idee. Die war leider kriminell und endete auf der Anklagebank des Schleswiger Amtsgerichts: Zwei Brüder zogen im Dezember 2015 durch Ostangeln, um Postkästen herauszureißen und nach Geld zu durchsuchen. Ältere Menschen, so dachten sie, verschicken zu Weihnachten häufig Geld. Die Aktion wurde für die Täter im doppelten Sinne zum Desaster: Die Beute bestand letztlich aus einem „Glücks-Cent“ – und die Brüder wurden nun vom Schleswiger Amtsgericht wegen Diebstahls in besonders schweren Fällen verurteilt. Der 22-Jährige bekam zehn Monate Haft „aufgebrummt“ und muss 200 Stunden Sozialarbeit leisten, sein 25-jähriger Bruder kam mit sieben Monaten Haft und 100 Stunden Arbeit davon. Amtsrichter Florian Müller-Gabriel machte in seiner Urteilsbegründung sehr deutlich, dass die beiden Täter nur um Haaresbreite daran vorbeigeschrammt sind, die Strafe absitzen zu müssen. „Ich habe noch einmal beide Augen zugedrückt, sollten Sie aber noch einmal vor mir erscheinen, fahren Sie ein.“

Eigentlich war noch eine Frau auf der Liste der Angeklagten aufgeführt. Die jedoch erschien nicht, gegen sie wird nun in einem abgetrennten Verfahren verhandelt. Die beiden verbliebenen Angeklagten waren voll geständig, in der Darstellung ihrer Lebensläufe war von Heimaufenthalten die Rede, von abgebrochenen Schulkarrieren, psychischen Erkrankungen, Alkohol, Drogen, Arbeitslosigkeit, Schulden und Auftritten vor Gericht.

Am 15. Dezember 2015 beschloss die Gruppe, sich Geld zu beschaffen. Der Plan: Mit einem Auto und einem Motorroller losziehen, Postkästen herausreißen, aufbrechen und darin nach Briefen mit Bargeld suchen. Die ersten beiden Versuche in Oersberg und in der Kappelner Schulstraße schlugen fehl. Als sie die Kästen bereits aus der Verankerung gelöst hatten, merkten sie, dass sie beobachtet wurden und suchten das Weite. Es entstand ein Schaden von über 500 Euro.

Erfolgreicher verliefen die Versuche in der etwas abgelegenen Straße Grimsnis in Kappeln und später im Rabel. In beiden Fällen schafften sie es, die Postkästen zu lösen und mitzunehmen. Die Ausbeute allerdings muss eine arge Enttäuschung gewesen sein. „Da war nicht viel drin“, sagte der jüngere Bruder, der in Tolk wohnt, „Glückwunschkarten, eine Krankschreibung und ein Brief mit einem Glücks-Cent. Aber der hat uns kein Glück gebracht“, sagte er. Die anschließende Heiterkeit der Brüder stieß Richter Florian Müller-Gabriel sauer auf. „Für Sie gibt es hier überhaupt nichts zu lachen“, fuhr er die Angeklagten an, „sie haben hier richtig schwere Straftaten begangen. Und das wird teuer.“

Als sich der jüngere Bruder dann noch mit dem Hinweis verteidigen wollte, er habe immerhin einen der gestohlenen Briefe wieder in einen Postkasten gesteckt, damit der Empfänger ihn bekommt, zeigte sich der Jurist unversöhnlich: „Ja herzlichen Glückwunsch. Ein Brief, das reicht nicht, um ihren guten Willen zu zeigen.“

Mit seinem Urteil stimmte der Richter im Wesentlichen mit dem Antrag des Staatsanwalts überein. Eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des Strafmaßes spielten die Vorstrafen der Angeklagten. Der jüngere Bruder war bereits wegen mehrfachen Diebstahls, Beleidigung, Körperverletzung, Einbruchs und Betrugs verurteilt worden. Weil die ersten vier der insgesamt sechs Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht vorgenommen wurden, kam er meist mit Belehrungen und Arbeitsstunden davon. Mit diesen „Du-Du-Urteilen“ sei jetzt Schluss, sagte Müller-Gabriel. Die 200 Arbeitsstunden verfügte er, damit der Angeklagte das Urteil auch spüre. Zugunsten des Angeklagten sei nur das Geständnis zu werten. „Hätte es dieses nicht gegeben, wäre die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden“, macht er deutlich. Und auch mit Geständnis hat er offenbar mit sich gerungen. Es sei in das Ermessen des Richters gestellt, die Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen, wenn er den Eindruck hat, dass ein nochmaliger „Warnschuss“ Wirkung zeigen könnte. „Ich habe in diesem Fall doch arge Zweifel, ob das der Fall ist“, sagte Müller-Gabriel, der von einer allerletzten Chance sprach. Der ältere Bruder erhielt ein milderes Urteil, weil er zuvor erst zweimal auffällig geworden war.

Die Angeklagte nahmen das Urteil mit einer Mischung aus Erschrockenheit und Erleichterung zur Kenntnis. Aber zumindest der Schrecken hielt nicht lange an. Nach dem Ende der Verhandlung waren sie vor der Tür des Amtsgerichts schon wieder zu Scherzen aufgelegt.

von Gero Trittmaack

erstellt am 05.Jan.2017 | 18:06 Uhr