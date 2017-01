Wirtschaftsförderung in Flensburg und Schleswig : Wireg und Nospa kooperieren bei Innovationsförderung

1 von 1 Foto: Nospa 1 von 1

Als Gesellschafter ist die Nord-Ostsee-Sparkasse (Nospa) zwar aus der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wireg ausgestiegen, doch als Partner bleibt sie erhalten. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung haben Vertreter beider Institutionen jetzt unterzeichnet. Im Zuge der Neuausrichtung der Wireg wurde auf Initiative von Landrat Wolfgang Buschmann und Flensburgs Oberbürgermeister Simon Faber im vergangenen Jahr mit den Verantwortlichen der Wireg und der Nospa eine neue Form der Zusammenarbeit entwickelt. Kern ist die Partnerschaft bei Projekten, die der Regionalentwicklung, der Stärkung der Infrastruktur und der Innovationsförderung dienen. Insbesondere gelte es, über neue Projektideen Angebote für junge Unternehmen und Startups aus der Region zu schaffen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Wireg sei der zentrale Ansprechpartner der Unternehmen für Ansiedlungsvorhaben, Standortfragen und für Aktivitäten rund um das Thema Wissens-und Technologietransfer. Auch die Begleitung der Unternehmen bei der Unternehmensentwicklung sei ein Aufgabenschwerpunkt.

„Wir freuen uns auf den Ausbau der bereits seit Jahren bestehenden, vertrauensvollen Kooperation mit der Nospa“, sagte Wireg-Geschäftsführer Michael Otten bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. Raimund Kühl, Leiter des Nospa-Firmenkundencenters in Flensburg, sieht die Effekte der Zusammenarbeit ganz praktisch: „Unternehmensgründer können von unserem Know-how profitieren. Wir sind ein zentraler Knotenpunkt in einem regionalen Wirtschafts-Netzwerk und kennen die Chancen, aber auch Stolpersteine in den einzelnen Branchen“.

von sh:z

