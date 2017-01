Schleswig : „Wikinger-Sonntag“ lockte die Kunden in die Ladenstraße

1 von 1 1 von 1

Stadtmanager Rüdiger Knospe war etwas enttäuscht, als er gestern Mittag pünktlich um 12 Uhr auf dem Capitolplatz stand. Verkaufsoffener Sonntag – und kaum ein Kunde hatte den Weg in die Ladenstraße gefunden. Dass das Sonntags-Shopping diesmal eine Stunde früher begann als sonst, das hatte sich bei den Schleswigern offenbar noch nicht so richtig herumgesprochen. Im Laufe des Nachmittags wandelte sich Knospes Enttäuschung aber in Zufriedenheit. Von Stunde zu Stunde füllte sich der Stadtweg weiter. Dazu trug offensichtlich auch das Programm bei, das Knospe zusammen mit den Händlern aus der „Thorsschmiede“ in der Buchhandlung Liesegang und dem Lollfußer Wikinger-Fachgeschäft „Beowulf“ auf die Beine gestellt hatte.

Auf den ersten Blick sah es aus, als wäre der Weihnachtsmarkt zehn Tage nach seinem Ende überraschend noch einmal zurückgekehrt. Crêpes-Bäcker Sascha Hagelstein stand mit seiner Bude wieder genau da, wo er schon im Dezember die hungrigen Mäuler gestopft hatte. Nebenan hatte sich Oliver Firla mit seinem Angebot der Busdorfer „Wikingerschänke“ postiert. Wo sich kürzlich noch das Kinderkarussell drehte, stand nun ein Zelt. Drinnen konnten sich Kinder und Erwachsene in Wikinger-Outfits fotografieren lassen – gegen eine kleine Spende für den Ambulanten Hospizdienst. Draußen sorgten die Mannen um Jan Breede von der „Thorsschmiede“ mit ihren Schaukämpfen in historischen Kostümen mitten im Winter für Wikingertage-Flair. Puppenspielerin Martje Haselbach begeisterte mit ihren Wikingerpuppen Ask und Emla besonders die jüngsten Besucher.

Offenbar lockte das Programm mit dem Titel „Wikinger-Sonntag“ besonders viele auswärtige Besucher nach Schleswig. „Das ist deutlich zu spüren“, sagte zum Beispiel Buchhändler Wolfgang Schröder. Er meinte, es habe sich gelohnt, anders als in den Vorjahren schon im Januar den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres zu veranstalten. Es sei spürbar mehr los als sonst. „Es ist natürlich auch ein großes Glück, dass das Wetter besser ist als am Sonnabend mit dem Blitzeis.“ Zudem würden alle Kaufleute davon profitieren, dass die Modegeschäfte bereits mit dem Winterschlussverkauf begonnen haben. Die zahlreichen Rabatt-Aktionen zogen zusätzliche Kundschaft an. Fast alle Geschäfte in der Ladenstraße waren gestern geöffnet, auch diejenigen, die nicht typischerweise beim Sonntags-Shopping angesteuert werden, zum Beispiel das Reformhaus von Michael Korioth, der sagte: „Wir machen aus Solidarität mit beim verkaufsoffenen Sonntag.“ Immerhin – Korioth machte gestern mehr Umsatz als Rüdiger Knospe mit seinem ersten Versuch, auf dem Capitolplatz eine „Wikingerbank“ aus massiver Eiche zu versteigern. Das Höchstgebot lag bei 150 Euro. „Die Bank ist 750 Euro wert“, erklärte der Stadtmanager und verkündete: „Der Mindestverkaufspreis ist nicht erreicht – das kennen Sie ja von Ebay.“ Erst kurz vor Feierabend, als Knospe die Bank schon wieder einpacken wollte, meldete sich ein Interessent, der zwar nicht die erhofften 750 Euro bot, aber zumindest nah an diese Summe herankam.

von Ove Jensen

erstellt am 09.Jan.2017 | 07:53 Uhr

