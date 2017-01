Schleswig : Wie geht es weiter mit dem Schleicenter?

1 von 1 Foto: wim 1 von 1

Am kommenden Montag ist Schluss. Dann werden die Mitarbeiter der Strauss-Filiale im Schleicenter zum letzten Mal ihre Türen öffnen und versuchen, auch noch die letzten in den Regalen verbliebenen Waren an den Mann oder die Frau zu bringen. Und dann? Wie geht es weiter in dem Einkaufszentrum, in dem schon jetzt einige Läden leer stehen, wenn auch beim bislang zweitgrößten Mieter die Lichter ausgehen?

Viele Schleswiger sehen längst schwarz mit Blick auf die 2001 eröffnete Ladenpassage. Glaubt man aber der Gerüchteküche, die zurzeit in Schleswig kräftig brodelt, könnte die Strauss-Pleite am Ende vielleicht sogar eine Chance sein für einen generellen Neuanfang im Schleicenter. Aus verschiedenen Richtungen ist inzwischen zu hören, dass der bislang größte Mieter, der Media-Markt, sich verkleinern und in die bald frei werdende Fläche von Strauss umziehen möchte. Eventuell sollen noch weitere Läden, die auf der Westseite der Passage liegen, in diesen Plan mit eingebunden werden. Parallel dazu stehe bereits eine große Supermarkt-Kette in den Startlöchern, um dort einzuziehen, wo bislang der Media-Markt untergebracht ist. Und: Auch das Gerücht, dass die Modekette H&M ins Schleicenter einziehen könnte (seit Jahren ein Wunsch vieler Schleswiger), macht weiter die Runde.

Dirsko von Pfeil, Sprecher der AVW Immobilien AG in Hamburg, die das Schleicenter betreibt, möchte sich auf SN-Nachfrage nicht zu konkreten Plänen oder Namen äußern. Er bestätigt aber – wie so oft in den vergangenen Jahren, wenn es um Leerstände in dem Einkaufszentrum ging – , dass man aktuell in Verhandlungen mit mehreren Interessenten sei und weiterhin an einer „Revitalisierung des Objektes“ arbeite. Dabei strebe man eine „sehr zeitnahe“ Lösung an. Dass die Leerstände im Schleicenter oft über Monate oder gar Jahre nicht behoben werden konnten, bedauere man auch bei AVW, so von Pfeil. Aber jetzt sei man sehr guter Dinge, dass es zu einer positiven Entwicklung komme. Ob das rund 7300 Quadratmeter große Einkaufszentrum eines Tages gar wieder komplett vermietet sei? „Ganz klar: Ja!“ sagt von Pfeil mit Nachdruck. Um das zu erreichen, könnte es auch sein, dass Wände versetzt und dadurch Ladenflächen neu zugeschnitten werden. Eine Aussage, die – ohne dass von Pfeil dies bestätigen möchte – für einen Seitenwechsel des Media-Marktes sprechen könnte.

Jetzt aber steht erst einmal das Aus für die Strauss-Filiale an. Auch der kleine „K Kiosk“ im Schleicenter könnte bald schließen. Zumindest wird zurzeit im Internet ein potenzieller Nachmieter für den Laden gesucht. Direkt daneben sowie schräg gegenüber stehen drei weitere Flächen (davon zwei größere) schon länger leer. Dirsko von Pfeil will beim Schleicenter dennoch nicht von einem AVW–Sorgenkind sprechen – auch wenn andere Ladenzeilen, die die Hamburger betreiben (wie etwa die Rathaus-Passage in Pinneberg), deutlich besser ausgelastet und voll vermietet sind. Im Schleicenter selbst sehen die Kaufleute die Entwicklung indes mit Sorge. Da hinter den meisten Mietern jedoch größere Handelsketten stehen, möchten die Mitarbeiter sich nicht mit Namen äußern. Stellvertretend für viele andere sagt aber Ela Meyer, Angestellte beim City-Friseur: „Es könnte hier insgesamt sicherlich besser laufen.“ Durch die vielen Leerstände fehle den restlichen Läden die Laufkundschaft. Zudem hat sie ein weiteres Problem für die Entwicklung der Passage ausgemacht: die Bewirtschaftung der Parkplätze durch eine externe Firma (Fair-Play-Parking), die bei Überschreiten der Parkzeit stattliche 30 Euro Strafgebühren verlangt (wir berichteten). „Wir hören immer wieder von Kunden, dass dies abschreckend wirkt“, sagt Meyer.

Dirsko von Pfeil hingegen möchte dieses Argument nicht gelten lassen. „Wir reden von drei Stunden, die man hier kostenfrei parken kann. Das ist viel Zeit, das gibt es in anderen Einkaufszentren nicht“, sagt er. Durch die Einführung der Parkplatzbewirtschaftung habe man vielmehr im Sinne der Kunden des Schleicenters gehandelt. Denn jetzt gebe es, im Gegensatz zu früher, keine Dauerparker mehr.

von Sven Windmann

erstellt am 31.Jan.2017 | 07:30 Uhr

