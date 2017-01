Umstrittene Umbaupläne : Wie geht es weiter im Bahnhof?

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Seinen Namen möchte er noch immer nicht öffentlich nennen. Aber etwas zu sagen, das hat der neue Besitzer des Schleswiger Bahnhofes schon. Und zwar eine ganze Menge, wie man auf der Facebook-Seite sieht, die der Unternehmensberater aus Süddeutschland eigens für den Event-Tempel eingerichtet hat, der in dem denkmalgeschützten Gebäude noch in diesem Jahr eröffnen soll. 1300 Schleswiger und andere Interessierte erreicht er regelmäßig auf diese Weise – und überrascht dabei immer wieder aufs Neue.

Denn einerseits kündigt der Investor mehrere konkrete Events an, die die Party-Saison im „Event-Bahnhof Schleswig“ Ende des Jahres einläuten sollen. Andererseits macht er aber auch keinen Hehl daraus, dass es weiterhin Differenzen zwischen ihm und der Unteren Denkmalschutzbehörde gibt. Deshalb, so bekräftigt er telefonisch auch noch einmal auf SN-Nachfrage, finde heute ein Treffen im Büro von Bürgermeister Arthur Christiansen statt, in der Hoffnung, dass man bei dem einen oder anderen strittigen Punkt doch noch auf einen Nenner kommt. „Ich hoffe, dass wir auf einer vernünftigen Ebene miteinander kommunizieren. Wenn beide Seiten kompromissbereit sind, bin ich optimistisch, dass wir uns einigen“, sagt der Investor.

Das war in den vergangenen Monaten nicht immer der Fall. Die Denkmalschutzbehörde legte mehrfach Protest gegen die Umbaupläne des Unternehmers ein. Das führte schließlich zu einem Baustopp (wir berichteten). Seit 8. Dezember ruhen die Arbeiten am Bahnhof. Einer der Hauptstreitpunkte ist der hölzerne Laubengang, der von der Bahnhofshalle zu den Gleisen führt – und der sich seit Jahren, wie ein Großteil des Bahnhofes, in einem traurigen Zustand befindet. Den Gang möchte der Investor komplett renovieren, nebenan sollen mehrere neue behindertengerechte Toiletten entstehen. „Dafür jedoch müssen wir einen kleinen Teil des Daches anschneiden“, sagt der Investor. Dieser Plan jedoch stoße auf starken Widerstand der Denkmalschützer. „Dabei rottet das Ding seit Jahren vor sich hin, die Bahn hat sich als Vorbesitzer gar nicht darum gekümmert oder höchstens kaputte Fensterscheiben durch Plexiglas ersetzt. Das hat offenbar niemanden gestört.“ Dass in seinem Fall nun aber so strenge Regeln gelten, empfinde er als ungerecht. Zumal er den Laubengang insgesamt renovieren und damit deutlich aufwerten möchte.

„Insgesamt“, so habe er den Eindruck, „spüre ich von Seiten der Behörde nur wenig Entgegenkommen. Ich hingegen habe bereits öfter gezeigt, dass ich zu Kompromissen bereit bin. Wenn ich aber merke, dass dies nur eine einseitige Geschichte ist, bin ich künftig auch nicht mehr bereit dazu.“ So sei er nicht verpflichtet, eine öffentliche Toilette einzurichten. Das sei weiter Sache der Bahn, „und ob und wie die das macht, weiß ich nicht“.

Bevor aber das gesamte Porzellan zwischen den Parteien zerschlagen ist und es am Ende gar zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, setzt der Unternehmer nun seine Hoffnung in den heutigen Krisengipfel. Wenn man dabei auf einen Nenner komme, würden die Arbeiten noch in diesem Monat wieder aufgenommen. Dass er optimistisch ist, sieht man wiederum auf der Facebook-Seite des „Eventbahnhofes“. Denn dort finden sich nicht nur neue Pläne, wie etwa die im südlichen Bereich geplanten Anbauten aussehen könnten. Es wird auch ein konkretes Datum beworben: der 2. Dezember 2017. Dann nämlich soll Micaela Schäfer, TV-Sternchen und Moderatorin, die für ihre Oben-ohne-Auftritte bekannt ist, im Schleswiger Bahnhof Musik auflegen. Ebenso kündigt der Investor an, dass man sich „ab November 2017“ in der „Sports Lounge“ auf bis zu 20 Bildschirmen Live-Sport ansehen kann. Im selben Monat könnte auch die „Miss Schleswig“-Wahl im Bahnhof stattfinden. Im Dezember schließlich ist ein „Spanischer Abend“ mit Flamenco-Tanz und Live-Musik geplant. „Ich habe noch viele weitere Ideen und hoffe, dass ich sie alle umsetzen kann“, sagt der Unternehmer – und fügt an: „Mal sehen, wie das Treffen beim Bürgermeister ausgeht.“

von Sven Windmann

erstellt am 10.Jan.2017 | 06:56 Uhr

