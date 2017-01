Einwohnerversammlung in Hollingstedt : Was wird aus dem Schulgebäude?

1 von 1 Foto: Steinhagen 1 von 1

So viele Emotionen in der Diskussion um die Notwendigkeit von Schulschließungen in der Region hochgekocht waren, so wenig Interesse scheint es nun an der Art der Nachnutzung der dadurch frei werdenden Gebäude zu geben – zumindest in Hollingstedt. Dort sollten in einer Einwohnerversammlung wichtige Themen für die zukünftige Gestaltung mit den Bürgern besprochen werden. Doch kaum einer kam zu der Versammlung. Zwar waren die Vereine vertreten, aber kaum Eltern mit Schulkindern.

Der leitende Verwaltungsbeamte Ralf Lausen gab bekannt, dass es im Vorfeld der Entscheidung des Amtsausschusses, die Hollingstedter Schule zum Ende dieses Schuljahres zu schließen, eine Gesprächsrunde mit der Schulverwaltung, dem Amt Arensharde und den Eltern aus Hollingstedt und Ellingstedt, die ihre Kinder in Hollingstedt unterrichten lassen, gegeben hatte. Die pädagogischen Gründe und ein Fehlen von 30 Unterrichtsstunden pro Woche waren überzeugend. Nach längerer Diskussion entschieden sie sich mit einer Zweidrittelmehrheit für die Schließung der Schule im Ort. Nun liegt es an den Eltern, in welcher Grundschule sie ihre Kinder anmelden.

Seit 2008 haben sich die Schülerzahlen im Amt Arensharde halbiert. Viele Kinder aus den Arensharder Gemeinden besuchen Grundschulen und Gemeinschaftsschulen außerhalb des Amtes. Dieses zahle für diese Kinder 1,6 Millionen Schullastenausgleich pro Jahr. Die gleiche Summe gibt es auch für die Unterhaltung der Erich-Kästner-Schule in Silberstedt und der vier Grundschulen in Treia, Schuby, Jübek und eben Hollingstedt. Es müsse ein Konzept entwickelt werden, um die Grundschulen und die Gemeinschaftsschule zukunftsträchtig zu machen. Denn die hochgerechneten Schülerzahlen für das Jahr 2023/24 seien nicht so rosig. Ein Arbeitskreis „Schulentwicklung“ soll kurzfristig Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

Auch stellt sich die Frage: Was soll aus dem Hollingstedter Schulgebäude werden, wenn dort kein Unterricht mehr stattfindet? Zurzeit ist es Eigentum des Amtes. „Erste Voraussetzung ist, dass die Schule in das Eigentum der Gemeinde übergeht. Es handelt sich um eine Fläche mitten im Ort, die nicht an Investoren vergeben werden sollte“, sagte Bürgermeisterin Petra Bülow dazu bei der Einwohnerversammlung. Aus dem Plenum kamen Anregungen für eine Nachnutzung, die von einer medizinischen Einrichtung über soziale Einrichtungen bis hin zu einer Kindertagesstätte reichten.

Denn auch das Kita-Angebot müsse verbessert werden, um die Abwanderung der Kinder in benachbarte Kitas zu verringern. Diese Abwanderung kostet die Gemeinde rund 55 000 Euro pro Jahr. Zu diesen Themen soll es eine gesonderte Einwohnerversammlung geben, die sich auch mit der Daseinsvorsorge in Hollingstedt befassen wird, kündigte die Bürgermeisterin Bülow an.

Sie bedankte sich zudem bei Lotsen, Helfern und Spendern, die sich um die 30 Asylbewerber im Ort kümmern und mit dazu beitragen, dass ihre Integration gelingt. „Aber es gibt auch Menschen in unserer Gemeinde, die dies nicht für gut halten. Vielleicht sind sie noch zu überzeugen“, so die Hoffnungen der Bürgermeisterin.

Bei Anfragen nach Wohneigentum und Grundstücken in Hollingstedt gelte die erste Frage stets dem Breitbandanschluss. Die Frage nach der Schulversorgung stehe nur an zweiter Stelle. An der Verbesserung des Netzes in Hollingstedt wird zurzeit gearbeitet. Ziel sei es, Glasfaser flächendeckend zu verlegen. Im Ort sind nur 68 Haushalte mit unter 30 Mbit/s unterversorgt. Um in den Genuss finanzieller Unterstützung durch den Bund zu kommen, wollen die Ämter Arensharde und Kropp-Stapelholm einen Zweckverband gründen, wurde noch einmal erklärt.







Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen