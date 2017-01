Rathaus Kropp : Vorbereitungen für den Abriss

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Maler Christian Klaas und seine Handwerkskollegen haben ganze Arbeit geleistet: Der Kropper Sitzungssaal, in dem die Gemeindevertretung noch vor zwei Monaten beisammensaß, hat sich in vier helle Büros verwandelt. In dem Gebäude an der Bahnhofstraße, das sich die Amtsverwaltung mit der Provinzial teilt, wird ein Großteil der Mitarbeiter untergebracht, während das alte Rathaus abgerissen und das neue gebaut wird. Nur das Bauamt zieht mit seinen sieben Mitarbeitern auf den Bauhof.

„Anfang Dezember haben wir im Erdgeschoss angefangen umzubauen“, erzählt Bürgermeister Stefan Ploog. Dort, wo sich einst Sitzungssaal und Trauzimmer befanden, sind durch zusätzliche Wände insgesamt sechs Büros entstanden, in denen die Kasse und weitere publikumsnahe Bereiche der Amtsverwaltung vorübergehend Platz finden werden. In den zwei Stockwerken darüber werkeln die Handwerker seit November. Die zwei Etagen direkt über der Provinzial, die hatte die Gemeinde erst im Oktober gekauft – den Kaufpreis nennt Ploog auf Nachfrage nicht.

Ursprünglich bestand jede Etage aus einem großen Raum, einen davon hatte zuvor eine Bildungsgesellschaft gemietet. Nun sind dort weitere Büros entstanden. Während im ersten Stock die Finanzabteilung sitzen wird, werden sich Stefan Ploog, Amtsvorsteher Ralf Lange sowie Bürgervorsteher Klaus Lorenzen zur EDV-Abteilung unter das Dach gesellen – zumindest solange das neue Rathaus nicht fertig ist. „Der Architekt meint, der Bau würde ein Dreivierteljahr dauern. Ich bin vorsichtiger und rechne mit einem Jahr“, so der Bürgermeister. Ziel sei es, ergänzt Klaus Lorenzen, „dass das Rathaus vor der Kommunalwahl 2018 fertig wird“.

Überall riecht es nach frischer Farbe und auf dem Boden liegen die neuen, dunklen Fliesen, die auch im Neubau verlegt werden sollen. „Es soll alles einheitlich aussehen“, betont Ploog – daher habe man genug Fliesen für das gesamte künftige Rathaus gekauft. Im gesamten Gebäude wurden neue schallgedämpfte Türen eingesetzt, auch in die bereits genutzten und nun renovierten Büros im ersten Stock. Die alten Türklinken hätten sie wieder eingebaut, sagt er. Alles, was man weiter verwenden könne, „wollen wir nutzen“. Viele der Umbaumaßnahmen hat der Bauhof vorgenommen.

Noch enden die Flure in Erd- und Dachgeschoss zwar in einer Sackgasse, aber künftig sollen alle Etagen mit dem neuen Gebäude verbunden sein – so wie es im ersten Stock schon der Fall ist. Der Abriss des alten Rathauses sei für Februar oder März anvisiert, so Ploog. Der Zeitpunkt hängt unter anderem davon ab, wann das neue Blockheizkraftwerk in einer der Garagen neben der Polizei fertig ist, da die alte Heizanlage mit abgerissen wird. Das Kraftwerk soll Rathaus, Forum und Polizei mit Wärme und Strom versorgen. „60 Prozent werden selbst genutzt, 40 Prozent ins Netz eingespeist“, erklärt der Bürgermeister. Er rechnet mit einem Umzug Ende Februar. „Die Mitarbeiter sind jetzt schon angewiesen, auszusortieren, so dass wir nur mit dem umziehen, was wir brauchen“, fährt er fort.

Für die Übergangszeit heißt es dann für die gesamte Verwaltung, enger zusammenzurücken. In größeren Büros, die später für Besprechungen oder Frühstückspause genutzt werden sollen, werden bis zu vier Mitarbeiter untergebracht. Trotz aller Einschränkungen „freuen sich die Mitarbeiter schon sehr auf die neuen Räume“, so Ploog, der eine weitere Idee für eine Modernisierung hat. In den Fluren würde er gerne Monitore für eine elektronische Wegweisung anbringen, erzählt er. „Dort könnte man auch die Einladungen für die Sitzungen der Gemeindevertretung zeigen“, fährt er fort.

Doch das hat noch Zeit. Erstmal warten alle auf den Abrissbagger. Der soll nicht nur das alte Rathaus mitsamt schimmeligem Keller dem Erdboden gleichmachen, sondern auch das Imbissgebäude auf dem Marktplatz, das seit Monaten leer steht.











von Maike Krabbenhöft

erstellt am 21.Jan.2017 | 17:42 Uhr

