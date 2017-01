Anbieter verzeichnen Mitgliederzuwachs : Volles Haus in den Fitness-Studios

vergrößern 1 von 3 Foto: bbü(3) 1 von 3





Die guten Vorsätze machen es möglich: Wohl kaum eine Branche hat so viel Zulauf wie die Fitnessstudios. Das ist in Schleswig nicht anders, wie Angelika Morawski von „Marek’s Fitness- und Rehawelt“ im Friedrichsberg bestätigt: „Die ersten Jahresmonate sind die intensivsten in der Kundenbetreuung. Die Tage sind kalt und kurz und die Menschen bewegen sich draußen weniger. In dieser Zeit treten Hals-Nackenverspannungen, Knie- und Rückenprobleme vermehrt auf.“ Beschwerden dieser Art und die Absicht, im neuen Jahr endlich mehr Sport zu treiben, bescheren auch dem Studio der Fitnesskette „Clever fit“ an der Berliner Straße hohe Check-in-Zahlen – also neue Mitglieder. „Viele Neukunden begehen allerdings den großen Fehler, zu übermotiviert zu sein“, warnt Betreiber Sebastian Klatt. Fünfmal pro Woche ins Studio zu gehen, sei als Anfänger schwer durchzuhalten. „Einfacher ist es, den Körper langsam an diese neue Belastung zu gewöhnen und nur zwei oder drei Mal in der Woche zu trainieren. Dann bleibt die Motivation länger und Körper und Geist übernehmen dieses neue Hobby in den Alltag“, so Klatt.

Dass es auch im „Vitalien“ am Stadtfeld insbesondere im Januar und Februar besonders voll ist, beobachtet Inhaber Sven Hering seit Jahren. „Allerdings sind wir das ganze Jahr über absolut zufrieden mit der Auslastung des Studios“, betont er. Im Februar eröffnet das „Vitalien“ sogar einen Anbau, der das Studio um etwa ein Drittel vergrößern wird. Hinsichtlich des Durchhaltevermögens von Sportanfängern hat Hering folgende Erfahrung gemacht: „ Frauen kommen in der Regel aus Eigenmotivation zu uns und halten dementsprechend länger durch als die Männer. Diese kommen manchmal nur, um ihren Frauen einen Gefallen zu tun.“

Nicht zu dieser Gruppe gehört offenbar der 71-jährige Rainer Schmeding aus Nübel, der pünktlich zum neuen Jahr am 2. Januar mit dem „Fit for Live“ in St. Jürgen zum ersten Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen hat. „Ich habe vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört und seitdem 30 Kilo zugenommen“, sagt er. Am Neujahrsmorgen verabredete er sich deshalb mit seinem etwa gleichaltrigen Nachbarn zum gemeinsamen Trainieren, denn der geht schon seit sechs Jahren drei Mal wöchentlich konsequent zum Sport. Beiden Männern wurde bereits vor Jahren ein Defibrillator und Herzschrittmacher eingesetzt. Im Studio, das von Wilfried Ewert geleitet wird, fühlen sie sich gut aufgehoben, denn man zeige ihnen, welche Sportgeräte für sie und ihren Gesundheitszustand gut geeignet sind.

Im „Klimmzug“ im Friedrichsberg ändere sich nach dem Jahreswechsel relativ wenig, sagt indes André Wiebe, der dort als Trainer und Therapeut tätig ist. „Unsere Kunden trainieren überwiegend, da sie bereits richtige Schmerzen hatten und deswegen in ärztlicher Behandlung sind oder sie kommen nach Operationen zu uns.“ Die Motivation ist also nicht, sich fit zu halten oder abzunehmen, sondern überhaupt den Alltag alleine meistern zu können. Etwas anders ist es bei Kundin Erika Petersen, die regelmäßig zweimal pro Woche zum Training kommt. „Vor vier Jahren war es tatsächlich ein Neujahrsvorsatz, der mich ins Studio brachte“, erzählte sie. „Ich wurde Rentnerin und hatte Zeit, mich um meine körperlichen Beschwerden zu kümmern.“

Kunden , denen es in erster Linie um Gewichtsreduktion geht – da sind sich alle Trainer und Betreiber einig – sind spätestens Mitte Mai wieder weniger in den Studios anzutreffen. Das bessere Wetter locke sie dann zum Sport nach draußen. Manche ließen sich durch das Gartenwetter und die Urlaubszeit auch komplett ablenken und könnten dann im November, allerspätestens im Januar wieder begrüßt werden. Immer noch besser, als gar nichts für seine Gesundheit zu tun.