Schleswig : Vier Verletzte bei Unfall auf der B 76

Schleswig Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.25 Uhr im Einfädelungsbereich der B76 zur B201 ereignet hat, sind vier Personen leicht verletzt worden. Eine 57-jährige Mercedesfahrerin war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Glätte schloss die Polizei Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Opel Zafira. Der Mercedes schleuderte in die Leitplanke. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr 73-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Durch die erste Kollision stieß der Opel Zafira frontal mit dem zweiten Mercedes zusammen. Die beiden 30- und 50-jährigen Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Der VW-Bus wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der 44-jährige Fahrer und seine 10-jährige Tochter wurden nicht verletzt.

Die Unfallstelle war für die Rettungs-, und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt. Die drei beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Fahrbahn durch Kräfte der Feuerwehr und der Straßenmeisterei gereinigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 30.000 Euro.

von sn

erstellt am 12.Jan.2017 | 19:20 Uhr

