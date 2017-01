Kropper Blasorchester : Tuba und Flöte statt Wasserschlauch

1 von 1 Foto: Band der Freiwilligen Feuerwehr Kropp 1 von 1

Eigentlich wollte die Band der Freiwilligen Feuerwehr Kropp dieses Jahr am 7. Mai in der Aula der Geestlandschule ihr traditionelles Frühjahrskonzert geben und damit den 125. Geburtstag feiern. „Doch dann haben wir festgestellt, dass da die Landtagswahl stattfindet“, sagt Johannes Rasmussen und ergänzt: „Daher haben wir es auf den 14. Mai verschoben.“ Vor 15 Jahren wurde er musikalischer Leiter und Dirigent der 35 Musiker zählenden Band. „Ich bin da so reingerutscht“, meint er. Anfangs sei es schwer gewesen, „aber heute läuft es sehr gut und harmonisch“.

Groß werde das Jubiläumskonzert nicht – „die eigentliche Feier hatten wir schon beim runden Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Kropp vor ein paar Jahren“, meint er. Dieser würden die Musiker offiziell angehören, betont er: „Wir sind der Musikzug und vollwertige Mitglieder – nur eben nicht in der technischen Abteilung.“ Statt Wasserschlauch und Rettungsspreizer nehmen sie Trompete, Saxofon und Instrumentenkoffer in die Hand und spielen auf Feuerwehr-Treffen oder bei privaten Feiern. „Man kann uns buchen“, erklärt Johannes Rasmussen, der selber Trompete spielt.

Eigentlich ist die Band ein klassisches Blasorchester, „aber nicht mit der dafür typischen Besetzung“, erklärt er. So fehlten Fagott und Oboe. Saxofon, Trompete, Flöte, Posaune, Schlagzeug, Tenorhorn und Tuba sind aber in voller Stärke vertreten. Der älteste Spieler ist 76 Jahre alt, der jüngste 65 Jahre jünger. „Wir versuchen, den Nachwuchs möglichst früh in die Band zu kriegen, damit sie die Lust an der Musik nicht verlieren, wenn sie nur im dunklen Kämmerlein üben“, so Rasmussen. Die Nachwuchssorgen kleinerer Feuerwehrkapellen in den Dörfern kenne er nicht: „Das ist in Kropp zum Glück nicht der Fall.“ Selten sei es schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen – „manchmal ist es eben auch Glückssache“. Bald werde man wahrscheinlich einen Keyboarder dazu bekommen, freut er sich.

Gerade um junge Musiker anzusprechen „haben wir das Programm verändert“, betont der musikalische Leiter. Seit einigen Jahren spielen die Musiker statt Marsch und Polka mehr Swing und Unterhaltungsmusik nach Vorbild von Big Bands. „Das macht Spaß“, so Johannes Rasmussen. Das Publikum habe sich darauf eingestellt. „Aber gerade Ältere hören gerne mal einen Marsch und dann spielen wir ihn auch“, betont er. Es käme auf die Mischung an.

Außer in den Ferien probt die Band jeden Dienstag von 19 bis 21.30 Uhr im ersten Stock im Rettungszentrum. „Hier bleiben wir auch nach dem Umbau“, sagt er und freut sich darüber, dass ihr Probenraum einen neuen Boden erhalten wird. Davon abgesehen sei der Raum gut, „allerdings könnte er für so ein großes Orchester ein bisschen mehr Volumen haben“, meint er.

Nach der Probe sitzen einige Musiker noch zusammen und diskutieren über Auftritte oder neue Stücke. „Ich stöbere im Internet nach neuen Liedern oder gucke gezielt nach neuen Stücken“, erklärt Rasmussen. Inzwischen habe er ein riesiges Archiv an Noten. Er versuche, das auszusuchen, was die Musiker mögen – die wiederum auch selber Vorschläge machen. Darüber hinaus „bilde ich mir ein, zu wissen, was das Publikum hören mag“, ergänzt er und schmunzelt. Hat sich die Band für ein Stück entschieden, besorgt der Dirigent eine Demoaufnahme beim Musikverlag. „Die lade ich mir als Audiodatei im Internet herunter“, erklärt er. Dann verteilt er die Noten und spielt das Lied vor. Dadurch „haben viele eine bessere Vorstellung davon, als wenn sie nur das Notenblatt sehen“, erklärt er.

Zu Hause würden sich die Musiker vorbereiten, dann zunächst in Registern spielen – also alle Instrumentengruppen für sich. „Es dauert einige Wochen, bis es gut läuft“, so Johannes Rasmussen, der als Dirigent den Takt und die Einsätze vorgibt: „Wenn sich einer verzählt hat, gebe ich ihm ein Zeichen.“ Vor Konzerten würden sie Sonderproben haben und im Februar sogar für ein Wochenende ins Übungslager gehen. Dass live trotzdem nicht immer alles 100-prozentig passe, nehme er aber in Kauf, meint Johannes Rasmussen: „Wir sind kein Profi-Orchester.“ Die Leistungsstärke der Musiker sei sehr unterschiedlich – „der eine hat mehr Zeit zu üben, der andere wegen Schule oder Arbeit weniger“.

Nach dem Frühjahrskonzert im Mai steht der „Gildemonat“ Juni an. „Da werden wir an drei Wochenenden bei Schützengilden spielen“, erzählt er. Vom 30. Juni bis 3. Juli dann werden sie Besuch von einem Blasorchester aus dem Blue Lake Fine Arts Camp im US-Bundesstaat Michigan bekommen. Die Partnerschaft mit dem Camp besteht seit Jahren, regelmäßig finden gegenseitige Besuche statt. 2014 waren 29 Kropper in den USA. „Das war ein wahnsinnig interessantes und positives Erlebnis“, erinnert sich Johannes Rasmussen. Die Gemeinschaft hätte gut funktioniert und man sei herzlich aufgenommen worden, „auch wenn einige von uns kein Englisch sprachen“. Eigentlich hätte es für die Band der Kropper Feuerwehr dieses Jahr wieder in die USA gehen sollen, die Einladung liegt vor. „Aber wir schaffen es erst 2018“, bedauert er.





von Maike Krabbenhöft

erstellt am 06.Jan.2017 | 07:44 Uhr