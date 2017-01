Nach SPD-Landesparteitag : Teschendorf will den Bundestag rocken

1 von 1 Foto: Staudt 1 von 1

Steinbergkirche | Martin Schulz ist der Hoffnungsträger der SPD für die Bundestagswahl. Mit ihm als Kanzlerkandidat, so hoffen die Genossen, schafft es die Sozialdemokratie aus dem Umfragekeller. Sollte es der SPD mit dem Rückenwind des personellen Neubeginns an der Parteispitze tatsächlich gelingen, ein ähnliches Ergebnis wie 2013 einzufahren, dann könnte der 24. September auch für Clemens Teschendorf ein richtungsweisender Tag werden. Denn mit etwas Glück könnte der Mann aus Steinbergkirche tatsächlich in den Bundestag einziehen. Eine Wendung, an die er vor wenigen Monaten kaum zu glauben gewagt hat, für die er aber am Wochenende selbst das Fundament gelegt hat.

Am Sonntag hatten die Genossen schon zwei Tage Klausur in der Lübecker Muk in den Knochen, als es darum ging, die Liste für die Bundestagswahl aufzustellen. Von Landesvorstand und Parteirat abgesegnet, fand sich Teschendorf auf dem elften von 19 Plätzen, zugleich dem letzten Platz unter den Direktkandidaten aus den Wahlkreisen im Land. Aus dieser Position heraus ist es nahezu undenkbar, für den Wahlkreis 1 (Schleswig-Flensburg) über die Liste in den Bundestag einzuziehen, sofern es mit dem direkten Gewinn des Mandats gegen Sabine Sütterlin-Waack (CDU) nicht klappen sollte. Eigentlich hätte der Tag für den 42-Jährigen an diesem Punkt schon erledigt sein können.

Doch es kam anders: Weil Karin Thissen (Dithmarschen-Süd), die im Mai 2015 für den neuen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels in den Bundestag nachgerückt war, von Platz 8 auf 6 vorzog und dort den nordfriesischen Bundestagsabgeordneten Matthias Ilgen verdrängte, war ihr Listenplatz plötzlich frei. Ilgen und die Bundestagsabgeordnete Birgit Malecha-Nissen (Plön-Neumünster, Listenplatz 10) warfen ihren Hut in den Ring, um ihre Chance auf einen Wiedereinzug in den Bundestag zu wahren, beziehungsweise zu verbessern. Und auch Teschendorf sah seine Chance. „Den will ich haben!“, sagte er sich. „Mir war wichtig, dass wir nördlich des Kanals gut vertreten sind. Und die Acht, das war ein Platz, der für mich als Neuling nicht vermessen schien, aber eine Perspektive bietet“, erklärt der 42-Jährige. In der folgenden Kampfabstimmung scheiterte zunächst Malecha-Nissen, dann lagen Teschendorf und Ilgen mit je 94 Stimmen gleichauf. Im dritten Wahlgang schließlich vereinte der Steinbergkirchener erneut 94 Stimmen auf sich, während Ilgen nur noch 92 Mitglieder überzeugen konnte. Damit war Teschendorf auf der Acht. Zur Erinnerung: 2013 reichte Platz 9, um in den Bundestag einzuziehen. Ilgen indes war zum Ärger der SPD aus Nordfriesland raus. Er muss nun ohne Listenplatz kandidieren.

In seiner Bewerbungsrede habe er deutlich gemacht, dass er fest in der Kommunalpolitik verankert sei, sagt Teschendorf, der in Steinbergkirche stellvertretender Bürgermeister ist. Der Kontakt zur Basis und das Verständnis für die Zusammenhänge im politischen System – das sei ein wichtiges Thema. Und offenbar stand der studierte Politikwissenschaftler mit dieser Ansicht in Lübeck nicht allein. Hervorgehoben, so sagt er, habe er als Mitglied der dänischen Minderheit zudem die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gerade in schwierigen Zeiten, in denen sich die EU in der Krise befinde. Seine Bewerbungsrede habe er nicht vorbereitet, „meine Themen hatte ich aber schon in der Tasche“, so Teschendorf.

Und mit diesen Themen will er auch in den Wahlkampf ziehen. Hinzu kommen seine politischen Schwerpunkte Infrastruktur und Tourismus. Gerade im ländlichen Raum seien brauchbare Straßen und Brücken ebenso wichtig wie vernünftige Datenleitungen. Und außerdem sei ihm wichtig, deutlich zu machen, dass in Schleswig-Holstein viel zu erreichen sei, wenn man den Tourismus sanft weiterentwickle.

Ob das reichen wird, um Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei der Bundestagswahl vielleicht sogar abzuhängen und in die Fußstapfen von Wolfgang Wodarg zu treten, der den Wahlkreis 1 zuletzt 2005 für die SPD direkt gewann? „Wir sind zuversichtlich, dass das möglich ist“, sagt Teschendorf. Denn nicht nur in Lübeck habe er eine Aufbruchstimmung verspürt.

Schleswig-Flensburg galt bis 2013 als der wohl am härtesten umkämpfte Bundestagswahlkreis im Land. Je drei Mal hatten ihn in den sechs Wahlen zuvor Wolfgang Wodarg (SPD) und Wolfgang Börnsen (CDU) für ihre Partei gewinnen können. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem das Pendel dann mit der Wahl von Sabine Sütterlin-Waack recht deutlich zu Gunsten der Christdemokraten ausschlug. Die Juristin aus Lürschau hatte nach dem Rückzug des Ex-Wirtschaftsministers und Landesparteivorsitzenden Jost de Jager den Rückenwind nutzen können, den der Kanzlerinnen-Bonus für Angela Merkel mit sich brachte. Rückenwind, den sich nun auch die SPD erhofft. Einen Kanzler hat sie zwar nicht, aber mit Martin Schulz immerhin einen neuen Hoffnungsträger.



von Hannes Harding

erstellt am 31.Jan.2017 | 10:07 Uhr